باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح در پیامی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار می‌گیرد.

در متن مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح در تشکر از نمایندگان مجلس به دلیل رای اعتماد به او آمده است: با استعانت از خداوند متعال و توسل به حضرت بقیةالله‌الأعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و با ادای احترام به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای سرافراز نیروهای مسلح و پنج وزیر دفاع شهید، برخود لازم می‌دانم ارادت خالصانه خود را به خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز میهن اسلامی ابراز کنم.

در ادامه این پیام آمده است: حسن اعتماد رییس جمهور و عنایات فرماندهان معزز نیروهای مسلح و در نهایت رأی اعتماد ارزشمند نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی به اینجانب، امانتی خطیر بر مبنای تکلیف جهادی در یکی از حساس ترین مقاطع کشور است.

اخلاقی در پیام خود آورده است: ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان و بویژه کمیسیون‌های امنیت ملی وسیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که دیدگاه‌ها و نقدهای عالمانه ومتعهدانه را در فرایند بررسی صلاحیت و برنامه‌های اینجانب ابراز داشتند، تأکید می‌کنم تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.

در ادامه پیام وزیر دفاع آمده است: همچنین با قدردانی از فرماندهان ارجمند و همرزمانم در نیروهای مسلح و همکارانم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و همکاری مستمر، تحقق اهداف و مأموریت‌های وزارت دفاع را با قوت به پیش ببریم.

وی در پیام خود یادآور شد: ضمن قدرشناسی و بیعت مجد با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، امیدوارم در اجرای تدابیر معظم له بعنوان سرباز ولایت وملت، به فضل الهی و با دعای خیر مردم شریف ایران، در مسیر صیانت از امنیت و اقتدارملی، خدمتگزاری صادق در ادامه راه شهیدان گرانقدر باشم.

منبع: وزارت دفاع