وزیر دفاع و پشتیبان نیرو‌های مسلح در پیامی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح در پیامی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار می‌گیرد.

در متن مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح در تشکر از نمایندگان مجلس به دلیل رای اعتماد به او آمده است: با استعانت از خداوند متعال و توسل به حضرت بقیةالله‌الأعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و با ادای احترام به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای سرافراز نیروهای مسلح و پنج وزیر دفاع شهید، برخود لازم می‌دانم ارادت خالصانه خود را به خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز میهن اسلامی ابراز کنم.

در ادامه این پیام آمده است: حسن اعتماد رییس جمهور و عنایات فرماندهان معزز نیروهای مسلح و در نهایت رأی اعتماد ارزشمند نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی به اینجانب، امانتی خطیر بر مبنای تکلیف جهادی در یکی از حساس ترین مقاطع کشور است.

اخلاقی در پیام خود آورده است: ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان و بویژه کمیسیون‌های امنیت ملی وسیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که دیدگاه‌ها و نقدهای عالمانه ومتعهدانه را در فرایند بررسی صلاحیت و برنامه‌های اینجانب ابراز داشتند، تأکید می‌کنم تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.

در ادامه پیام وزیر دفاع آمده است: همچنین با قدردانی از فرماندهان ارجمند و همرزمانم در نیروهای مسلح و همکارانم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و همکاری مستمر، تحقق اهداف و مأموریت‌های وزارت دفاع را با قوت به پیش ببریم.

وی در پیام خود یادآور شد: ضمن قدرشناسی و بیعت مجد با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، امیدوارم در اجرای تدابیر معظم له بعنوان سرباز ولایت وملت، به فضل الهی و با دعای خیر مردم شریف ایران، در مسیر صیانت از امنیت و اقتدارملی، خدمتگزاری صادق در ادامه راه شهیدان گرانقدر باشم.

منبع: وزارت دفاع

برچسب ها: وزیر دفاع ، وزارت دفاع و پشتیبانی
خبرهای مرتبط
امیر سرلشکر حاتمی انتصاب اخلاقی را تبریک گفت
پزشکیان: همراهی مجلس با دولت، پیام وحدت و پشتیبانی قاطع از نیرو‌های مسلح را مخابره کرد
فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع را تبریک گفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
سرلشکر رضایی: ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های اخیر آماده کرده است
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس
فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع را تبریک گفت
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
طائب: دشمن در صورت تجاوز مجدد پاسخ غیرقابل پیش‌بینی خواهد گرفت
آخرین اخبار
تبریک عراقچی به وزیر دفاع؛ توان دفاعی و دیپلماسی در خدمت استقلال و امنیت ملی خواهد بود
اخلاقی: تمام تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت
روایت سفیر ایران در روسیه از ابعاد سفر لاوروف به تهران
واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس
فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع را تبریک گفت
طائب: دشمن در صورت تجاوز مجدد پاسخ غیرقابل پیش‌بینی خواهد گرفت
سرلشکر رضایی: ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های اخیر آماده کرده است
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره روند دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کردند
پزشکیان: همراهی مجلس با دولت، پیام وحدت و پشتیبانی قاطع از نیرو‌های مسلح را مخابره کرد
امیر سرلشکر حاتمی انتصاب اخلاقی را تبریک گفت
با همراهی مردم در مقابل زورگویی می‌ایستیم و تسلیم نمی‌شویم
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است