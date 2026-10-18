باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مطالعات و توانمندسازی محلات کمترتوسعه‌یافته استانداری گیلان، امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی رسما افتتاح شد.

این مرکز در چارچوب برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور گیلان با استناد به ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ابلاغیه برنامه ملی اقدام محله‌محور راه‌اندازی شده است تا پیوندی مؤثر میان مطالعات، تصمیم‌گیری مدیریتی و اقدام میدانی ایجاد کند.

هسته اولیه این مجموعه از سال ۱۴۰۳ با عنوان «رصد مشکلات محلات» شکل گرفت و پس از انجام مطالعات، بازدید‌های میدانی و بررسی مسائل مناطق هدف، اکنون با عنوان «مرکز مطالعات و توانمندسازی محلات کمترتوسعه‌یافته استانداری گیلان» به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز با رویکردی داده‌محور و مسئله‌محور، مأموریت دارد اطلاعات محلات هدف را گردآوری و تحلیل کرده و با تدوین شناسنامه‌ای جامع و به‌روز، ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و اولویت‌های هر منطقه را شناسایی کند.

هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی کارشناسی از تصمیم‌گیری‌ها، پیگیری مصوبات، جلب مشارکت مردم و نخبگان محلی و هدایت منابع به سمت مسائل اولویت‌دار، از دیگر مأموریت‌های این مرکز است. در مرحله آغازین فعالیت این مجموعه، ۴۰ محله و منطقه کمترتوسعه‌یافته در ۹ شهرستان گیلان شناسایی و مورد بررسی اولیه قرار گرفته‌اند. این بررسی‌ها با هدف شناخت مسائل، نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های محلات هدف انجام شده و زمینه تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم می‌کند. ایجاد نظام رصد و پایش مستمر محلات، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها و هدایت هدفمند امکانات و اعتبارات به سمت رفع مشکلات واقعی مردم، از مهم‌ترین اهداف این فرایند است.

حضور میدانی استاندار گیلان در ۱۱ محله کمترتوسعه‌یافته

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان پیش از این با حضور در ۱۱ محله و منطقه کمترتوسعه‌یافته، از جمله معلولین، سلیمانداراب، احمدگوراب، ولکس و صفه‌سر، آسایش، محلات ۱۹ و ۲۱، گل‌ها، آزاد، دیانتی، فخب و کوی حسینی، مشکلات و مطالبات مردم را از نزدیک بررسی کرده است. این بازدید‌ها زمینه شناسایی مسائل زیرساختی و اجتماعی، اولویت‌بندی نیاز‌ها و پیگیری مستقیم مصوبات مرتبط با بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق را فراهم کرده است.

راه‌اندازی مرکز مطالعات و توانمندسازی محلات کمترتوسعه‌یافته، گامی برای نهادینه‌سازی مدیریت محله‌محور، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و تحقق توسعه متوازن و پایدار در گیلان به شمار می‌رود.

۶۰ محله کم‌برخوردار گیلان در انتظار اقدام

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در آیین آغاز فعالیت رسمی مرکز توانمندسازی محلات کم‌برخوردار این استان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات کم‌برخوردار گفت: حدود ۶۰ محله استان با مشکلات زیرساختی و اجتماعی مواجهند و رفع معضل فاضلاب، بهسازی شبکه‌های فرسوده و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید در کانون برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. او افزود: بخشی از محرومیت‌های گیلان در پس طبیعت سرسبز و ظرفیت‌های گردشگری استان دیده نمی‌شود؛ درحا‌لیکه شماری از محلات با کمبود‌های جدی در حوزه فاضلاب، بهداشت، درمان، ورزش و سایر خدمات عمومی روبه‌رو هستند.

استاندار با بیان اینکه نزدیک به یک‌پنجم جمعیت گیلان در محلات هدف زندگی می‌کنند، تصریح کرد: مشکلات این مناطق صرفا به کمبود امکانات محدود نمی‌شود؛ استمرار محرومیت و شکل‌گیری احساس تبعیض می‌تواند زمینه گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند و به همین دلیل، هر اقدامی که امروز قابل انجام است، نباید به فردا موکول شود.

فاضلاب؛ مسئله نخست محلات کم‌برخوردار

حق‌شناس دفع نامناسب فاضلاب را یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات محلات کم‌برخوردار دانست و گفت: برخورداری گیلان از بارش فراوان نباید موجب نادیده گرفتن ضعف زیرساخت‌های آب و فاضلاب شود. پوشش شبکه فاضلاب در استان همچنان پایین‌تر از میانگین کشور است و جریان فاضلاب در معابر، افزون بر آسیب‌های زیست‌محیطی، سلامت خانواده‌ها و به ویژه کودکان را تهدید می‌کند.

او با اشاره به ورود فاضلاب‌های شهری به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و انتقال آلودگی به تالاب بین‌المللی انزلی اظهار داشت: حل این مسئله تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه اقدامی مستقیم برای صیانت از سلامت عمومی، محیط زیست و آینده استان به شمار می‌رود. به گفته استاندار گیلان، از مجموع ۵۸ شهر این استان، تنها بخشی دارای طرح اجرایی یا مطالعات فاضلاب هستند و بسیاری از شهر‌ها هنوز بدون طرح مشخص در این حوزه‌اند؛ ازاین‌رو، جبران این عقب‌ماندگی نیازمند حمایت و تصمیم ملی است.

محرومیت‌های پنهان زیر چهره سرسبز گیلان

حق‌شناس فرسودگی شبکه برق و کمبود زیرساخت‌های درمانی را از دیگر مسائل استان گیلان برشمرد و تصریح کرد: این استان از نظر تعداد پزشک جایگاه مناسبی دارد، اما سرانه تخت بیمارستانی آن پایین‌تر از متوسط کشور است. افزایش حدود هزار تخت جدید نیز تنها می‌تواند استان را به سطح میانگین کشوری نزدیک کند. او با اشاره به جمعیت شناور و حضور گسترده مسافران در گیلان گفت: زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان باید متناسب با جمعیت واقعی دریافت‌کننده خدمات توسعه یابد؛ زیرا در مقاطع مختلف، مراکز درمانی گیلان علاوه بر جمعیت بومی، پذیرای شمار زیادی از مسافران و بیماران دیگر استان‌ها هستند.

استاندار گیلان آغاز فعالیت مرکز توانمندسازی محلات کم‌برخوردار گیلان را گامی برای شناخت دقیق مسائل، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تبدیل مطالعات به اقدامات اجرایی دانست و تأکید کرد: هدف نهایی این مرکز باید ایجاد تغییر ملموس در زندگی مردم و کاهش فاصله برخورداری میان محلات باشد.

در این مراسم و با حضور استادان گیلان و معاون وزیر کشور از پوستر برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فرهنگی زیرساختی و اقتصادی و رویداد تجربه‌های موفق محل محوری رونمایی شد. همچنین در پایان مراسم از خانواده امیر حاجتی تجلیل و با اهدای لوح‌های تقدیر از تعدادی جهادگران، فرمانداران شهرستان‌های استان و تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به پاس تلاش در راستای رفع محرومیت در محلات کم‌برخوردار تجلیل به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان