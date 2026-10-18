سید عباس عراقچی انتخاب مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع را تبریک گفت و بر همکاری دفاعی و دیپلماتیک برای صیانت از منافع ملی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه، امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه در پیامی انتخاب «مهرداد اخلاقی کتابچی» را به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم.

کسب اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتخاب جنابعالی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را تبریک عرض می‌کنم. اطمینان دارم دانش تخصصی و تجربه مدیریتی جنابعالی در مجموعه صنایع دفاعی کشور، زمینه‌ساز استمرار پیشرفت‌ها و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های ملی در تحقق این مأموریت‌ها خواهد بود.

توانمندی دفاعی و دیپلماسی، هر یک در حوزه مسئولیت خود، در خدمت هدف مشترک پاسداری از استقلال، حاکمیت و منافع ملی کشور قرار دارند. بر همین اساس، وزارت امور خارجه بر تداوم هماهنگی و همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در صیانت از منافع و امنیت ملی ایران تأکید می‌کند.

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی در ایفای مسئولیت جدید و خدمت به وطن عزیزمان موفقیت و سربلندی مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزارت دفاع
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