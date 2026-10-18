باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا کشوری فرد در خصوص مسابقه دو تیم ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر که با وجود حضور دو تیم در میدان آغاز نشد، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده‌ای از تماشاگران در ورزشگاه فحاشی کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند، سوت آغاز مسابقه زده نشد.

او افزود: با این حال سازمان لیگ منتظر گزارش رسمی مسئول برگزاری مسابقه و همچنین داور این دیدار است تا پرونده مسابقه را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع بدهد. قطعاً کمیته انضباطی با صدور رای خود تکلیف این مسابقه را روشن می‌کند.

منبع: سازمان لیگ فوتبال ایران