دبیر سازمان لیگ می‌گوید که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص مسابقه تیم‌های ملوان و تراکتور تصمیم‌گیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا کشوری فرد در خصوص مسابقه دو تیم ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر که با وجود حضور دو تیم در میدان آغاز نشد، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده‌ای از تماشاگران در ورزشگاه فحاشی کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند، سوت آغاز مسابقه زده نشد.

او افزود:  با این حال سازمان لیگ منتظر گزارش رسمی مسئول برگزاری مسابقه و همچنین داور این دیدار است تا پرونده مسابقه را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع بدهد. قطعاً کمیته انضباطی با صدور رای خود تکلیف این مسابقه را روشن می‌کند.

منبع: سازمان لیگ فوتبال ایران

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی
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