باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پارلمان مصر بررسی موافقت یا مخالفت اعضای خود با اعطای مجوز به نیرو‌های مسلح مصری جهت حمایت از عربستان را به روز دوشنبه موکول کرد؛ بر این اساس، جلسه امروز بدون انتشار بیانیه‌ای درباره نتیجه مذاکرات یا ارائه جزئیات بیشتر به پایان رسید و اعلام شد که جلسه دیگری روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

این نشست به درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر برای بررسی اعطای مجوز به نیرو‌های مسلح این کشور جهت ارائه کمک‌های دفاعی به عربستان برگزار شد.

در همین حال، ساعاتی پیش شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی اعلام کرد قاهره آماده است «تمام حمایت‌های ضروری و ممکن» را برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان ارائه دهد.

منبع: الجزیره