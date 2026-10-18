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انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ رأی‌دهندگان در جست‌وجوی راهی برای نجات معیشت + فیلم

افزایش هزینه‌های زندگی، ناامنی شغلی و نگرانی از آینده حمایت‌های اجتماعی، معیشت آمریکایی‌ها را به یکی از محور‌های اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، بسیاری از خانواده‌های آمریکایی با فشار اجاره‌بها، قیمت بالای مسکن، هزینه سوخت و نگرانی درباره امنیت شغلی روبه‌رو هستند. برای بخشی از مردم، وعده‌های رونق اقتصادی با واقعیت زندگی روزمره فاصله دارد و حتی داشتن شغل اداری نیز دیگر تضمینی برای ثبات مالی محسوب نمی‌شود.

در عین حال، دیدگاه آمریکایی‌ها درباره جنگ با ایران و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ یکسان نیست؛ برخی ملاحظات امنیتی را در اولویت می‌دانند و برخی دیگر از پیامد‌های اقتصادی این سیاست‌ها نگران‌اند. در میان حامیان ترامپ، طرفداران دموکرات‌ها و رأی‌دهندگان مستقل، مسئله اصلی برای بسیاری از شهروندان این است که کدام سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی بیشتری به همراه آورد.

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