باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، بسیاری از خانواده‌های آمریکایی با فشار اجاره‌بها، قیمت بالای مسکن، هزینه سوخت و نگرانی درباره امنیت شغلی روبه‌رو هستند. برای بخشی از مردم، وعده‌های رونق اقتصادی با واقعیت زندگی روزمره فاصله دارد و حتی داشتن شغل اداری نیز دیگر تضمینی برای ثبات مالی محسوب نمی‌شود.

در عین حال، دیدگاه آمریکایی‌ها درباره جنگ با ایران و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ یکسان نیست؛ برخی ملاحظات امنیتی را در اولویت می‌دانند و برخی دیگر از پیامد‌های اقتصادی این سیاست‌ها نگران‌اند. در میان حامیان ترامپ، طرفداران دموکرات‌ها و رأی‌دهندگان مستقل، مسئله اصلی برای بسیاری از شهروندان این است که کدام سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی بیشتری به همراه آورد.