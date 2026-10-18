مدافع تیم فوتبال پرسپولیس، دیدار مقابل مس شهر بابک را از دست داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  - اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای بازی با تیم مس شهر بابک راهی کرمان شدند که  محمد حسین کنعانی‌زادگان مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به علت مصدومیت نتوانست  همراه با سرخپوشان به کرمان برود. 

با وجود اینکه کنعانی زادگان  روز گذشته (شنبه) در تمرین پرسپولیس حضور داشت، اما در نهایت با نظر کادر پزشکی و فنی تیم، این بازیکن  شرایط حضور در بازی با مس شهر بابک  را  پیدا نکرد. 

براین اساس غیبت کنعانی زادگان در بازی  با مس شهر بابک قطعی است. البته   پیش‌بینی می‌شود این مدافع بتواند از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر بار دیگر پرسپولیس را همراهی کند.

البته دانیال ایری مدافع پرسپولیس که با مصدومیت مواجه بود، به شرایط بازی رسیده و مشکلی برای همراهی سرخپوشان در دیدار برابر مس شهر بابک نخواهد داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، حسین کنعانی زادگان
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