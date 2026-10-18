نمایشگاه راه عشق

مجموعه‌ای از آثار قرآنی و ایرانی نقاشیخط به مناسبت هفته ملی خوشنویسی در ایستگاه مترو شهید رضایی و با حضور هنرمندان و مسئولان شرکت مترو به نمایش در آمد.