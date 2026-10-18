خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نمایشگاه راه عشق

نمایشگاه راه عشق
عکاس زهرا سادات راد
تاریخ انتشار ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۱۹:۳۵
کد خبر
۹۱۳۹۹۷۰
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مجموعه‌ای از آثار قرآنی و ایرانی نقاشیخط به مناسبت هفته ملی خوشنویسی در ایستگاه مترو شهید رضایی و با حضور هنرمندان و مسئولان شرکت مترو به نمایش در آمد.

نمایشگاه راه عشق

مجموعه‌ای از آثار قرآنی و ایرانی نقاشیخط به مناسبت هفته ملی خوشنویسی در ایستگاه مترو شهید رضایی و با حضور هنرمندان و مسئولان شرکت مترو به نمایش در آمد.
۲۶ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۵
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برچسب ها: ایستگاه مترو ، تهران ، نمایشگاه خوشنویسی ، نمایشگاه نقاشیخط
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