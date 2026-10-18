باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی طرح فاضلاب در مناطق کم‌برخوردار شهر رشت در قالب برنامه مدیریت محله‌محور عصر امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) با حضور سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و هادی حق‌شناس، استاندار گیلان آغاز شد.

این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رفع بخشی از محرومیت‌های زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار رشت اجرا می‌شود. اجرای طرح انتقال فاضلاب در محدوده‌های شهری مشخص شده با پیش‌بینی هزار و ۱۵۰ خانوار بهره‌مند و اعتباری به ارزش ۶۸۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

اجرای این طرح در راستای توسعه متوازن شهری، بهبود خدمات عمومی و توجه به مطالبات محلات کم‌برخوردار استان گیلان انجام می‌شود.

بنا بر اعلام استاندار گیلان، از مجموع ۵۸ شهر این استان، تنها بخشی دارای طرح اجرایی یا مطالعات فاضلاب هستند و بسیاری از شهر‌ها هنوز بدون طرح مشخص در این حوزه‌اند؛ ازاین‌رو، جبران این عقب‌ماندگی نیازمند حمایت و تصمیم ملی است. همچنین با توجه ورود فاضلاب‌های شهری به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و انتقال آلودگی به تالاب بین‌المللی انزلی، حل این مسئله تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه اقدامی مستقیم برای صیانت از سلامت عمومی، محیط زیست و آینده استان به شمار می‌رود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان