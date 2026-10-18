عملیات اجرایی طرح فاضلاب مناطق کم‌برخوردار رشت با هدف ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با حضور معاون وزیر کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی طرح فاضلاب در مناطق کم‌برخوردار شهر رشت در قالب برنامه مدیریت محله‌محور عصر امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) با حضور سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و هادی حق‌شناس، استاندار گیلان آغاز شد.

این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رفع بخشی از محرومیت‌های زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار رشت اجرا می‌شود. اجرای طرح انتقال فاضلاب در محدوده‌های شهری مشخص شده با پیش‌بینی هزار و ۱۵۰ خانوار بهره‌مند و اعتباری به ارزش ۶۸۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

اجرای این طرح در راستای توسعه متوازن شهری، بهبود خدمات عمومی و توجه به مطالبات محلات کم‌برخوردار استان گیلان انجام می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب در مناطق کم‌برخوردار رشت

بنا بر اعلام استاندار گیلان، از مجموع ۵۸ شهر این استان، تنها بخشی دارای طرح اجرایی یا مطالعات فاضلاب هستند و بسیاری از شهر‌ها هنوز بدون طرح مشخص در این حوزه‌اند؛ ازاین‌رو، جبران این عقب‌ماندگی نیازمند حمایت و تصمیم ملی است. همچنین با توجه ورود فاضلاب‌های شهری به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و انتقال آلودگی به تالاب بین‌المللی انزلی، حل این مسئله تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه اقدامی مستقیم برای صیانت از سلامت عمومی، محیط زیست و آینده استان به شمار می‌رود. 

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: زیرساخت های بهداشتی ، سلامت عمومی
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