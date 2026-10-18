باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان اقتصادی منتخب و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی در ایتالیا که به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم برگزار شد، حضور یافت.

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در تقویت تعاملات بین‌المللی و روابط دیرینه اقتصادی و فرهنگی با ایتالیا، بر آمادگی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش کشاورزی و صنایع وابسته تاکید کرد.

نوری با اشاره به ظرفیت‌های همکاری‌های کشاورزی و غذایی بین ایران و ایتالیا گفت: همکاری در این حوزه نباید صرفاً به صادرات و واردات محدود شود، بلکه باید با انتقال فناوری، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری متقابل، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ظرفیت‌ها و علاقه‌مندی متقابل باید به فرصت‌های عملیاتی در بخش کشاورزی تبدیل و مسیر همکاری ها باید تسهیل شود.

وی ضمن تاکید بر اولویت ویژه مدیریت منابع آب در ایران، به برنامه احداث گسترده تاسیسات آب‌شیرین‌کن در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان اشاره کرد و از شرکت‌های ایتالیایی برای مشارکت در این پروژه‌ها دعوت کرد.

این مقام عالی وزارت به اهمیت ارتقای استانداردهای صادرات پسته و تسهیلات جدید ارزی و رفع چالش‌های صادرات پسته و خشکبار ایران به اروپا اشاره کرد و گفت: موانع برندینگ، بسته‌بندی، صادرات و کاهش زمان حمل‌ونقل باید حل شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح طرح شناسنامه‌دار کردن باغات و درج بارکد برای ردیابی کامل محصول مطابق پروتکل‌های اتحادیه اروپا، بر کیفیت و طعم بی‌نظیر پسته و زعفران ایرانی تاکید کرد.

وی با اشاره به حجم و میزان واردات سالانه محصولات مختلف ایران، گفت: طبق اصلاحات اقتصادی اخیر، ارز مورد نیاز واردکنندگانی که کالای خود را در بنادر ایران تحویل دهند؛ در سریع ترین زمان ممکن پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به نقش سفارت‌خانه‌های ایران در خارج و ایرانیان خارج از کشور در شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی، گفت: دولت چهاردهم برای رفع موانع تجاری، تسهیل ارتباطات بازرگانان و آماده‌سازی بستر همکاری ها به رغم همه فشارها عزم و اراده جدی دارد.

فعالان اقتصادی و بازرگانان ایتالیایی در این نشست نظرات و پیشنهادهای خود را برای گسترش همکاری و راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را بیان کردند.

نمایندگان شرکت‌های ایتالیایی، دستاوردهای خود را در زمینه‌های کشاورزی دقیق، سنجش از راه دور رطوبت خاک با استفاده از فناوری پرتوهای کیهانی (سنسورهای نوترونی) و بازیافت املاح و مواد معدنی (مانند منیزیم) از پساب تاسیسات نمک‌زدایی ارائه کردند.

شرکت در این نشست زمینه گفت‌وگوی مستقیم، بین فعالان اقتصادی و طرح مسائل و پیشنهادهای آنان را با هدف تقویت پیوند میان دیپلماسی رسمی اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان جهت حضور در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیته امینت غذایی جهانی (CFS ۵۴) سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به ایتالیا سفر کرده است.