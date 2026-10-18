وزیر جهاد کشاورزی بر کیفیت و طعم بی‌نظیر پسته و زعفران ایرانی تاکید کرد و گفت: موانع بازاریابی، صادرات و کاهش زمان حمل‌ونقل پسته و زعفران ایران به اروپا باید حل شود

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان اقتصادی منتخب و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی در ایتالیا که به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم برگزار شد، حضور یافت.

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در تقویت تعاملات بین‌المللی و روابط دیرینه اقتصادی و فرهنگی با ایتالیا، بر آمادگی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش کشاورزی و صنایع وابسته تاکید کرد.

نوری با اشاره به ظرفیت‌های همکاری‌های کشاورزی و غذایی بین ایران و ایتالیا گفت: همکاری در این حوزه نباید صرفاً به صادرات و واردات محدود شود، بلکه باید با انتقال فناوری، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری متقابل، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ظرفیت‌ها و علاقه‌مندی متقابل باید به فرصت‌های عملیاتی در بخش کشاورزی تبدیل و مسیر همکاری ها باید تسهیل شود.

وی ضمن تاکید بر اولویت ویژه مدیریت منابع آب در ایران، به برنامه احداث گسترده تاسیسات آب‌شیرین‌کن در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان اشاره کرد و از شرکت‌های ایتالیایی برای مشارکت در این پروژه‌ها دعوت کرد.

این مقام عالی وزارت به اهمیت ارتقای استانداردهای صادرات پسته و تسهیلات جدید ارزی و رفع چالش‌های صادرات پسته و خشکبار ایران به اروپا اشاره کرد و گفت: موانع برندینگ، بسته‌بندی، صادرات و کاهش زمان حمل‌ونقل باید حل شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح طرح شناسنامه‌دار کردن باغات و درج بارکد برای ردیابی کامل محصول مطابق پروتکل‌های اتحادیه اروپا، بر کیفیت و طعم بی‌نظیر پسته و زعفران ایرانی تاکید کرد.

وی با اشاره به حجم و میزان واردات سالانه محصولات مختلف ایران، گفت: طبق اصلاحات اقتصادی اخیر، ارز مورد نیاز واردکنندگانی که کالای خود را در بنادر ایران تحویل دهند؛ در سریع ترین زمان ممکن پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به نقش سفارت‌خانه‌های ایران در خارج و ایرانیان خارج از کشور در شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی، گفت: دولت چهاردهم برای رفع موانع تجاری، تسهیل ارتباطات بازرگانان و آماده‌سازی بستر همکاری ها به رغم همه فشارها عزم و اراده جدی دارد.

فعالان اقتصادی و بازرگانان ایتالیایی در این نشست نظرات و پیشنهادهای خود را برای گسترش همکاری و راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را بیان کردند.

نمایندگان شرکت‌های ایتالیایی، دستاوردهای خود را در زمینه‌های کشاورزی دقیق، سنجش از راه دور رطوبت خاک با استفاده از فناوری پرتوهای کیهانی (سنسورهای نوترونی) و بازیافت املاح و مواد معدنی (مانند منیزیم) از پساب تاسیسات نمک‌زدایی ارائه کردند.

شرکت در این نشست زمینه گفت‌وگوی مستقیم، بین فعالان اقتصادی و طرح مسائل و پیشنهادهای آنان را با هدف تقویت پیوند میان دیپلماسی رسمی اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان جهت حضور در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیته امینت غذایی جهانی (CFS ۵۴) سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به ایتالیا سفر کرده است.

برچسب ها: صادرات پسته ، صادرات زعفران
خبرهای مرتبط
قاچاق زعفران در حال انجام است/ کشاورزان عرضه زعفران در فصل برداشت را مدیریت کنند
صادرات هزار کیلو زعفران ارگانیک به بازار‌های هدف
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تلفن همراه کالای لوکس نیست/ اتاق اصناف پیگیر رفع مشکل رجیستری تلفن‌های همراه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۶ مهر
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به متقاضیان نهضت ملی مسکن
آیا تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته‌اند؟
مرز ایران و پاکستان باز است؛ صادرات در آستانه توقف
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد
ضرب‌الاجل وزیر راه برای تسریع در پرداخت وام مسکن و واگذاری زمین
پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تا پایان سال
جوجه ریزی مهر به ۱۲۰ میلیون قطعه می‌رسد
آخرین اخبار
تغییر معماری بازارهای انرژی پاشنه آشیل محاسبات آمریکا
صادرات پسته و زعفران ایران به اروپا باید تسهیل شود
امنیت غذایی؛ مؤلفه راهبردی تاب‌آوری ملی
ابلاغ ضوابط تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها
رشد ۱۱۳ درصدی حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور
اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو در دو تا سه سال گذشته/ افزایش سهم اسقاط به یک خودرو به ازای تولید هر چهار خودرو
بازگشت تعادل به معاملات بورس در روز آینده محتمل است؟
بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور نیازمند نوسازی و بازسازی هستند + فیلم
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد
تقویت بخش معدن کشور از طریق تعامل با بخش خصوصی
ارزیابی رئیس سازمان بورس از سناریوهای پیش‌روی بازار سرمایه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۶ مهر
آبرسانی پایدار به ۵ هزار و ۷۷۲ روستا؛ هدف‌گذاری پوشش ۹۳ درصدی جمعیت روستایی تا پایان برنامه هفتم+ فیلم
بسته‌های عملیاتی برای رفع موانع شش‌گانه تولید تدوین شود
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به متقاضیان نهضت ملی مسکن
پایداری شبکه در گرو هوشمندسازی و کنترل دقیق مصرف انرژی است
ضرورت تاسیس بانک تخصصی صنعت دام و طیور/ ارزش تولید محصولات دام و طیور بیش از ۶۰ همت است
تولید نفت خام به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در روز رسید
افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور
صادرات محصولات لبنی به کشورهای همسایه
کاهش بیش از ۸۴ هزار واحد شاخص کل بورس
پیگیری اجرای طرح تحول دیجیتال صنعت بیمه کلید خورد
ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد
ضرب‌الاجل وزیر راه برای تسریع در پرداخت وام مسکن و واگذاری زمین
پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تا پایان سال
پرواز هواپیمای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور پس از ۸ سال
نقش صنعت دام و طیور در امنیت غذایی و درآمد کشاورزان
در کاشان، خورشید فقط برق تولید نمی‌کند؛ بخشی از بار زندگی ۴۰۰ خانواده را هم سبک‌تر می‌کند
ثبت سفارش ماهی تون آغاز شد
دیپلماسی ریلی بر مدار توسعه کریدورهای ترانزیتی