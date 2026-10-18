باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد تخصصی کنشگری در رسانه بین‌الملل، پنجشنبه ۳۰ مهر با حضور چهره‌های سرشناس رسانه‌ای و فرهنگی و با هدف نقش‌آفرینی نوجوانان مسلط به زبان‌های خارجه در عرصه جهانی، در تهران برگزار می‌شود.

این رویداد تخصصی ویژه نوجوانان ۱۴ تا ۲۰ ساله‌ای طراحی شده است که در یکی از زبان‌های خارجه متخصص بوده یا در حال یادگیری آن هستند؛ نسلی که می‌تواند به عنوان سفیران فرهنگی و رسانه‌ای ایران، صدای حق‌طلبانه و پیشرفت‌های کشور را به گوش مخاطبان جهانی برساند.

در این رویداد مهم، چهره‌های شاخص حوزه‌های رسانه، مستندسازی و هنر کشور از جمله مجید واشقانی، جواد قارایی، مرضیه هاشمی، برنا دانش و هدی یعقوبی حضور خواهند داشت تا ضمن انتقال تجربیات و دانش خود، راهکار‌های نوین اثرگذاری در فضای رسانه بین‌الملل را با نوجوانان به اشتراک بگذارند.

این همایش تخصصی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در تهران کار خود را آغاز خواهد کرد.

علاقه‌مندان به روایت حقیقت و دفاع از تصویر روشن ایران در سطح بین‌الملل می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، از طریق پیام‌رسان‌ها به نشانی irangoo_ir@ مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۹۰۴۵۴۰۳۴۰۱ تماس حاصل نمایند.

منبع: روابط عمومی برنامه