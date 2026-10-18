رویداد تخصصی کنشگری در رسانه بین‌الملل، پنجشنبه ۳۰ مهر با حضور چهره‌های سرشناس رسانه‌ای و فرهنگی در تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد تخصصی کنشگری در رسانه بین‌الملل، پنجشنبه ۳۰ مهر با حضور چهره‌های سرشناس رسانه‌ای و فرهنگی و با هدف نقش‌آفرینی نوجوانان مسلط به زبان‌های خارجه در عرصه جهانی، در تهران برگزار می‌شود.

این رویداد تخصصی ویژه نوجوانان ۱۴ تا ۲۰ ساله‌ای طراحی شده است که در یکی از زبان‌های خارجه متخصص بوده یا در حال یادگیری آن هستند؛ نسلی که می‌تواند به عنوان سفیران فرهنگی و رسانه‌ای ایران، صدای حق‌طلبانه و پیشرفت‌های کشور را به گوش مخاطبان جهانی برساند.

در این رویداد مهم، چهره‌های شاخص حوزه‌های رسانه، مستندسازی و هنر کشور از جمله مجید واشقانی، جواد قارایی، مرضیه هاشمی، برنا دانش و هدی یعقوبی حضور خواهند داشت تا ضمن انتقال تجربیات و دانش خود، راهکار‌های نوین اثرگذاری در فضای رسانه بین‌الملل را با نوجوانان به اشتراک بگذارند.

این همایش تخصصی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در تهران کار خود را آغاز خواهد کرد. 

علاقه‌مندان به روایت حقیقت و دفاع از تصویر روشن ایران در سطح بین‌الملل می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، از طریق پیام‌رسان‌ها به نشانی irangoo_ir@ مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۹۰۴۵۴۰۳۴۰۱ تماس حاصل نمایند.

منبع: روابط عمومی برنامه

برچسب ها: گردهمایی ، رسانه های بین المللی ، رویداد
خبرهای مرتبط
۸۰ طرح فناورانه برای حل چالش‌های معادن فارس ارائه شد
گردهمایی جان‌فدایان تمدن ایران در تخت جمشید + فیلم
برگزاری ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مجید مجیدی صدای حقانیت مردم ایران شد
«من یک خبرنگارم» از عروج سرنا در غبار سوروچ می‌گوید
«باتلاق یانکی‌ها»؛ مستندی درباره جنگ و روایت‌های آن
حکایتی جالب در ادبیات درباره گنج شخصیت + فیلم
معاونت صدا در مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های مستعد با «باشگاه همصدا» + فیلم
اسکار کوالیفاید بودن جشنواره فیلم کوتاه برای شرکت‌کنندگان مهم است
پردیس ملت خانه جشنواره فیلم مقاومت شد
گردهمایی بزرگ نوجوانان دغدغه‌مند برای «روایت ایران» در رسانه‌های بین‌المللی
«کاپیتان شماره ۱۰» بهترین فیلم بخش نگاه ویژه جشنواره لامپا روسیه شد
آخرین اخبار
«کاپیتان شماره ۱۰» بهترین فیلم بخش نگاه ویژه جشنواره لامپا روسیه شد
گردهمایی بزرگ نوجوانان دغدغه‌مند برای «روایت ایران» در رسانه‌های بین‌المللی
اسکار کوالیفاید بودن جشنواره فیلم کوتاه برای شرکت‌کنندگان مهم است
«باتلاق یانکی‌ها»؛ مستندی درباره جنگ و روایت‌های آن
حکایتی جالب در ادبیات درباره گنج شخصیت + فیلم
مجید مجیدی صدای حقانیت مردم ایران شد
پردیس ملت خانه جشنواره فیلم مقاومت شد
معاونت صدا در مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های مستعد با «باشگاه همصدا» + فیلم
«من یک خبرنگارم» از عروج سرنا در غبار سوروچ می‌گوید