دیدار ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر به دلیل حواشی و فحاشی برخی تماشاگران برگزار نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، به دلیل فحاشی‌های گسترده برخی تماشاگران و حواشی ایجادشده در ورزشگاه سیروس قایقران، برگزار نشد.

در همین راستا، محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران، اعلام کرد پرونده این اتفاقات برای بررسی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شده است.

از سوی دیگر، باشگاه تراکتور نیز با انتشار مطلبی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام، به شعارهای توهین‌آمیز قومیتی و نژادپرستانه علیه این تیم اعتراض کرد و موضع خود را نسبت به اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه سیروس قایقران اعلام کرد.