فیلم کوتاه «کاپیتان شماره ۱۰» موفق به کسب جایزه بهترین فیلم در بخش «نگاه ویژه» سیزدهمین جشنواره بین‌المللی لامپا در شهر پرم روسیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «کاپیتان شماره ۱۰» که به‌تازگی در بخش مسابقه پنجاه‌وششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جیفونی ایتالیا به نمایش درآمده است، از ۹ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ در سیزدهمین دوره جشنواره لامپا در شهر پرم روسیه حضور یافت و جایزه بهترین فیلم بخش «نگاه ویژه» این جشنواره را دریافت کرد.

جشنواره لامپا از رویدادهای سینمایی روسیه است که میزبان آثار فیلمسازان در بخش‌های مختلف رقابتی است. سیزدهمین دوره این جشنواره از ۹ تا ۱۱ اکتبر در شهر پرم برگزار شد.

فیلم کوتاه «کاپیتان شماره ۱۰» با نگاهی اجتماعی، داستان گروهی از کودکان کار را روایت می‌کند که دور از چشم صاحب‌کار خود، با بازی فوتبال به دنبال رؤیاها، دوستی‌ها و شادی‌های دوران کودکی هستند.

سیامک بهزادی‌نیا، آریا کشاورز، حسنا نوری، طاها خالدی، آرتین مصدق، امیرعلی قاسمی، سامیار سلیمانی، عماد عربی، بنیامین خدابخشی، رادین بلادی، محمد نفری، محمدعلی شریفیان‌قدس و امیرعباس قاضی‌زاده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به نویسنده و کارگردان: مسعود منصوری، تهیه‌کننده و مشاور کارگردان: پدرام صدرائی طباطبائی، تدوین و طراحی پوستر: بهار ایروانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود صفرنیا، مدیر صدابرداری: امیرحسین عرب، طراح صدا: نسیبه دالوند، هماهنگی: لیلا اسبقی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: نگین محمدی طادی، منشی صحنه: فاطمه گودرزی، مدیر تولید: سورنا یگانه، طراح گریم: مریم بینایان، طراح صحنه و لباس: پدرام صدرائی طباطبائی، اصلاح رنگ و نور: علیرضا ناظمیان، عکاس صحنه: حنانه بابارئیسی، مدیر رسانه: شیما نعیمی و پشتیبانی فنی: استودیو ۳۵ میلی‌متری اشاره کرد.

این فیلم در مدرسه فیلم پدرام صدرائی تولید شده است؛ مدرسه‌ای با ساختاری غیرانتفاعی و فارغ از اهداف مالی که با رویکردی مستقل و با تکیه بر تخصص اعضای خود، با هدف حمایت عملی و مالی از دانش‌آموختگان دانشکده‌های سینمایی و فیلمسازان جوان کشور در حوزه تولید و توسعه آثار سینمایی فعالیت می‌کند.

پخش بین‌الملل «کاپیتان شماره ۱۰» بر عهده فرست اسکرین به مدیریت مهدی مهائی است.

منبع: روابط عمومی فیلم

برچسب ها: فیلم کوتاه ، جایزه برتر ، فیلم سازی فیلم کوتاه
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