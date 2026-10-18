سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از آغاز عملیات لایروبی و پایدارسازی موقت دیواره ساحلی رودخانه میان‌گلال خرم‌آباد در هفته جاری و برنامه‌ریزی برای رفع اساسی مشکلات عمرانی این روستا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهندس کرمزاده با اشاره به بازدید و گفت‌وگوی مردمی مهندس سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، پس از افتتاح ۱۱۷ پروژه آبرسانی روستایی استان در روستای میان‌گلال، اظهار کرد: در پی درخواست اهالی و دستور استاندار، هیئتی مشترک به محوریت معاونت عمرانی و فرمانداری، به‌منظور بررسی مشکلات و ارزیابی وضعیت دیواره ساحلی رودخانه و معابر روستا، به‌سرعت از منطقه بازدید کرد.

وی با اشاره به تخریب بخشی از دیواره ساحلی در سیلاب سال ۱۳۹۸ افزود: با توجه به آسیب‌های موجود و احتمال بارش‌های شدید در پیش‌رو، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب و جلوگیری از خسارت به منازل و اموال مردم ضروری است.

کرمزاده تصریح کرد: در مرحله نخست، عملیات لایروبی رودخانه و پایدارسازی موقت دیواره ساحلی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت آب منطقه‌ای استان در هفته جاری آغاز می‌شود. همچنین لکه‌گیری معابر، بهسازی ورودی روستا و ساماندهی جمع‌آوری و حمل زباله‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول، شهرداری و دهیاری پیگیری خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان درباره برنامه‌های بلندمدت نیز گفت: بنیاد مسکن و شرکت آب منطقه‌ای موظف‌اند برآورد هزینه‌های احداث و ایمن‌سازی دیواره ساحلی و جابه‌جایی منازل واقع در حریم رودخانه را انجام دهند تا پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم برای اجرای طرح و رفع اساسی مشکلات اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف کاهش آسیب‌پذیری روستا در برابر سیلاب، حفاظت از جان و اموال مردم و بهبود زیرساخت‌های عمرانی میان‌گلال دنبال می‌شود.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

 

برچسب ها: استانداری ، لرستان
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