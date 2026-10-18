تیم فوتبال سپاهان شانس رسیدن به صدر جدول لیگ برتر فوتبال را با توقف مقابل شمس آذر قزوین از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد که این بازی با تساوی صفر - صفر خاتمه یافت.

شاگردان محرم نویدکیا که پیش از این بازی شانس این را داشتند که با شکست شمس آذر به صدر جدول صعود کنند، با توقف در قزوین فرصت عبور از پرسپولیس و تراکتور را از دست دادند. سپاهانی‌ها در حالی یک امتیاز از دیدار امروز خود دشت کردند که از دقیقه ۳۲ و پس از اخراج آریا یوسفی، بیشتر از ۶۰ دقیقه را با یک بازیکن کمتر بازی کردند.

سپاهان با ۱۷ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس، در رتبه دوم جدول باقی ماند و شمس آذر با ۷ امتیاز، در جایگاه چهاردهم جدول ایستاد.

حسین امیدی داوری این دیدار را برعهده داشت و مهدی لیموچی از سپاهان را هم با کارت زرد جریمه کرد.