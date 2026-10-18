رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب درختی در سطح چهار هزار هکتار از باغات استان خبر داد و گفت: بیش از نیمی از کل تولید سیب استان به شهرستان بروجرد اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی در جریان بازدید از باغات سیب شهرستان بروجرد، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این بخش اظهار داشت: کل مساحت باغات سیب استان لرستان چهار هزار هکتار است که از این سطح سالانه حدود ۸۵ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

وی میانگین عملکرد تولید سیب درختی در واحد سطح را حدود ۲۲ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: شهرستان بروجرد با تولید حدود ۵۶ هزار تن سیب درختی، بیش از نیمی از کل تولید این محصول در استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: سیب تولیدی استان لرستان به دلیل اقلیم و شرایط مناسب آب و هوایی، خاک حاصلخیز و رعایت اصول فنی و مدیریتی در باغات، از کیفیت بسیار مطلوبی در سطح کشور برخوردار است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان



