نظرسنجی ان‌بی‌سی نیوز از ثبت رکورد جدید نارضایتی از عملکرد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نظرسنجی جدید شبکه ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد که نارضایتی از وضعیت آمریکا و عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور افزایش یافته و میزان محبوبیت او در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش به پایین‌ترین سطح رسیده است؛ وضعیتی که می‌تواند جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر با چالش مواجه کند.

بر اساس این نظرسنجی، ۷۱ درصد بزرگسالان آمریکایی معتقدند کشور در مسیر نادرستی حرکت می‌کند؛ این بالاترین میزان ثبت‌شده در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است.

 همچنین، فقط ۳۴ درصد عملکرد او را تأیید کرده‌اند، در حالی که ۶۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند. سهم افرادی که به‌شدت با عملکرد رئیس‌جمهور مخالف‌اند نیز به ۵۱ درصد رسیده که رکورد جدیدی در دوره دوم او محسوب می‌شود.

نارضایتی اقتصادی یکی از عوامل اصلی این روند ارزیابی شده است. ۳۱ درصد پاسخ‌دهندگان اقتصاد را مهم‌ترین مسئله کشور دانسته و ۴۴ درصد گفته‌اند وضعیت مالی‌شان در یک سال گذشته بدتر شده است. همچنین، ۶۷ درصد قیمت بنزین را مشکلی جدی توصیف کرده‌اند و بسیاری از خانوار‌ها برای تأمین هزینه‌های ضروری، خرید‌های روزمره خود را تغییر داده یا مخارجشان را کاهش داده‌اند.

در مجموع، ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند سیاست‌های ترامپ به آمریکا آسیب می‌زند و ۲۸ درصد معتقد بودند این سیاست‌ها مفید است. میزان تأیید عملکرد او در زمینه هزینه‌های زندگی ۲۷ درصد و در مدیریت جنگ با ایران ۲۹ درصد بوده است؛ در مقابل، مهاجرت و امنیت مرزی با ۴۳ درصد تأیید، از حوزه‌های قوی‌تر عملکرد او در این نظرسنجی به شمار می‌رود.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا ۱۳ آبان برگزار می‌شود. در نظرسنجی‌های ملی فعلی، دموکرات‌ها جلوتر از جمهوری‌خواهان هستند. مهم‌ترین خطر سیاسی این مسئله برای ترامپ، از دست دادن کنترل کنگره و مواجهه با دو سال تحقیق و نظارت شدیدتر است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نظرسنجی ، انتخابات کنگره آمریکا
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