شاگردان فراز کمالوند با کسب دومین برد فصل خود، سه پله در جدول لیگ برتر فوتبال صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال خوزستان از ساعت ۱۷ امروز (یکشنبه) در ادامه دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود خیبر خاتمه یافت.

حمید حاجی‌آقایی در دقیقه ۴ و امیرحسین فارسی در دقیقه ۵۱، گل‌های خیبر را به ثمر رساندند و عارف رستمی هم در دقیقه ۷+۴۵، تک گل خوزستانی‌ها را از روی نقطه پنالتی زد.

تیم خیبر که در بازی معوقه خود پرسپولیس را هفته گذشته در خانه متوقف کرده بود، این بار موفق شد ۳ امتیاز مهم را مقابل آبی‌های اهوازی به دست بیاورد و ضمن کسب دومین برد فصل خود، با صعودی سه پله‌ای به رتبه نهم برسد. استقلال خوزستان هم با این شکست، همچنان در رتبه هفدهم با ۶ امتیاز قرار دارد.

وحید زمانی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و بازیکنی از دو تیم را با کارت زرد یا قرمز جریمه نکرد.