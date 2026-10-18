رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پیامی انتصاب مهندس مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی انتصاب جناب مهندس مهرداد اخلاقی را به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ.

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

حال که در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با توجه به شایستگی، تعهد، مدیریت و روحیه جهادی و انقلابی، با رأی اعتماد نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، به سِمَت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در دولت چهاردهم منصوب شده‌اید، ضمن تبریک فراوان، امید دارم در خدمت به مردم شریف و بصیر ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی موفق باشید.

 بی‌تردید، این اعتماد ارزشمند، حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه‌اندوزی و خدمت صادقانه در عرصه‌های مختلف صنایع دفاعی و نظامی و برخورداری از شناخت عمیق و راهبردی از ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و الزامات صنعت دفاعی کشور است.

رجاء واثق دارم وزارتخانه تحت مدیریت جنابعالی، با همکاری تنگاتنگ و تعاملی هم‌افزا با سایر سازمان‌های نیرو‌های مسلح، در زمینه‌های تأمین و ارتقای روزافزون کمیت و کیفیت تجهیزات دفاعی و همچنین تهیه و افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی تولید سازمان‌های صنعتی آن وزارتخانه، تقویت بیش از پیش رکن دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مزید دیگر توفیقات خود قرار خواهد داد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام وزارت دفاع به ویژه امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیقات روز افزون جنابعالی را تحت زعامت و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و تقویت و توسعه بنیه‌ی دفاعی کشور از خداوند متعال مسئلت دارم.

ان‌شاءالله تعالی همواره مشمول عنایات و الطاف خداوند متعال و آقا امام زمان (عج) قرار گیرید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

 علی شیرازی

برچسب ها: وزیر دفاع ، انتصاب
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