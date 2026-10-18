درگیری معترضان و پلیس در پایتخت فرانسه از سر گرفته شده و گفته می‌شود پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی استفاده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی فراخوان‌های جدید در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات گسترده در فرانسه و درگیری‌ بین معترضان و نیرو‌های پلیس، امروز (یکشنبه) بار دیگر از سر گرفته شده است.

 این اعتراضات که به یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی در سال‌های اخیر تبدیل شده، تا کنون یک کشته و بیش از ۲ هزار بازداشتی بر جای گذاشته و صد‌ها نیروی امنیتی فرانسوی در پی آن زخمی شده‌اند. 

رسانه‌ها می‌گویند پلیس بار دیگر در میدان جمهوری پاریس از گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده کرده و شماری از دوچرخه‌ها نیز به آتش کشیده شدند. 

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه می‌گوید بیش از ۲ هزار نفر در جریان ناآرامی‌های روز گذشته بازداشت شده‌اند و بیش از ۶۰۰ نفر از نیرو‌های پلیس و آتش‌نشانی زخمی شده‌اند. یک معترض نیز در پاریس پس از ایست قلبی جان باخت.

گفته شده روز گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر در تجمع‌هایی در ده‌ها شهر فرانسه شرکت کردند. 

در شهر لیموژ در جنوب غربی فرانسه، ساختمان ۱۴۳ ساله شهرداری که از اهمیت تاریخی برخوردار بود، در آتش‌سوزی عمدی تقریباً به‌طور کامل تخریب شد. شهردار این شهر خواستار تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی ساختمان شده و تهدید کرده است در صورت تأمین نشدن اعتبارات، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

در همین حال، وزیر کشور فرانسه از آسیب دیدن صد‌ها فروشگاه در جریان اعتراضات خبر داده است. در بوردو نیز تا ۱۰۰ فروشگاه غارت شدند. شرکت خرده‌فروشی کارفور اعلام کرد ۵۰ فروشگاه این مجموعه آسیب دیده‌اند که ۲۰ مورد از آنها غارت شده‌اند و خسارت‌های واردشده به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، قرار است ساعت ۲۰ به وقت محلی در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم این کشور صحبت کند. تداوم ناآرامی‌ها فشار‌ها بر دولت او را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده افزایش داده است.

دولت فرانسه گروه‌های چپ افراطی را مسئول خشونت‌ها دانسته است. در مقابل، ژوردان باردلا، رهبر راست افراطی فرانسه، این تحولات را موجب «تحقیر» کشور خوانده و خواستار کناره‌گیری مکرون شده است.

منبع: رویترز / خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، نیروهای پلیس ، معترضان
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