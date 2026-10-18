سرمربی پرسپولیس گفت: مس شهربابک واقعاً تیم سخت‌کوش و پرتلاشی است و کار آسانی مقابل این تیم نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری قبل از بازی با تیم مس شهر بابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خیلی خوشحالم که برای اولین بار به شهر بابک آمدم و امیدوارم با یک خاطره خوب از این شهر برویم. یک بازی بسیار مهم با تیم قابل احترام مس داریم. یک مربی بسیار خوب دارند.   قاسم شهبا سالیان سال در فوتبال زحمت کشیده و تیم خوبی هم دارد.   مسی‌ها در بخش نتیجه‌گیری خوب عمل نکرده‌اند، اما تیم سختکوش و پرتلاشی هستند.

او افزود: کار ما فردا کار آسانی نیست. با توجه به اینکه ۲ امتیاز بسیار مهم را هفته گذشته برابر خیبر از دست دادیم، محکوم به پیروزی هستیم. بازیکنان شرایط را کاملا درک می‌کنند. باید خیلی زود امتیاز از دست رفته را جبران کنیم. فردا باید یک بازی بسیار پرفشار انجام بدهیم تا بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.

او درباره  حضور در شهر بابک و زمین چمن این ورزشگاه گفت: من زمین ورزشگاه را دیدم. کیفیت مناسبی داشت و از این بابت خوشحالیم. زیرساخت‌های خوبی اینجا هست. من اولین بار است به این شهر آمدم و نمی‌توانم درباره هواداران اظهارنظر کنم. امیدوارم ورزشگاه پر شود و هر هواداری بدون هیچ حاشیه‌ای تیم محبوب خودش را تشویق کند. در نهایت تیم شایسته برنده شود.

سرمربی پرسپولیس درباره انتخاب ترکیب و غیبت امیرحسین محمودی هم عنوان کرد: من درباره این مسئله بار‌ها صحبت کردم. یک رقابت در اوج رفاقت در تیم ما هست و دست هر مربی هم در هر بازی بسته است و نمی‌تواند ۲۲ بازیکن را بازی بدهد. امیرحسین هم تمرینات خوبی انجام می‌دهد، اما با توجه به شرایط بازی‌هایی که داریم و رقابتی که بین بازیکنان هست، کادرفنی است که تصمیم می‌گیرد کدام نفرات بازی کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تارتار
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