باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بیماری خاموشی که بینایی را تهدید می‌کند + فیلم

گلوکوم یا آب‌سیاه یکی از بیماری‌های آسیب‌رسان به عصب بینایی است که ممکن است بدون علائم آشکار پیشرفت کند و در صورت تشخیص‌ندادن و درمان‌نشدن، به نابینایی منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گلوکوم معمولاً با افزایش فشار داخل چشم ارتباط دارد، اما بالا بودن فشار چشم به‌تنهایی برای تشخیص این بیماری کافی نیست؛ آسیب به عصب بینایی یا تغییر در میدان دید از نشانه‌های مهم آن است. همچنین ممکن است افرادی با فشار چشم نسبتاً طبیعی نیز به دلیل حساسیت عصب بینایی دچار گلوکوم شوند.

شایع‌ترین نوع این بیماری، گلوکوم زاویه‌باز اولیه است که اغلب به‌آرامی و بدون درد یا علائم محسوس پیشرفت می‌کند. در این حالت، ممکن است دید مرکزی و قدرت تشخیص جزئیات تا مراحل پیشرفته حفظ شود، درحالی‌که میدان دید به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل، معاینه منظم چشم و بررسی عصب بینایی، به‌ویژه با افزایش سن، اهمیت زیادی دارد.

مطالب مرتبط
بیماری خاموشی که بینایی را تهدید می‌کند + فیلم
young journalists club

تفاوت سکته ایسکمیک و خونریزی و علائم سکته مغزی + فیلم

بیماری خاموشی که بینایی را تهدید می‌کند + فیلم
young journalists club

چشم کودکان را از چه سنی باید معاینه کنیم؟ + فیلم

بیماری خاموشی که بینایی را تهدید می‌کند + فیلم
young journalists club

فلج مغزی چیست و چه علائمی دارد؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۷۰۷

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۶۶۱

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۶۴۲

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم
۵۸۸

هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
هدف نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران + فیلم
۵۷۳

هدف نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha