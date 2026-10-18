باشگاه خبرنگاران جوان - گلوکوم معمولاً با افزایش فشار داخل چشم ارتباط دارد، اما بالا بودن فشار چشم به‌تنهایی برای تشخیص این بیماری کافی نیست؛ آسیب به عصب بینایی یا تغییر در میدان دید از نشانه‌های مهم آن است. همچنین ممکن است افرادی با فشار چشم نسبتاً طبیعی نیز به دلیل حساسیت عصب بینایی دچار گلوکوم شوند.

شایع‌ترین نوع این بیماری، گلوکوم زاویه‌باز اولیه است که اغلب به‌آرامی و بدون درد یا علائم محسوس پیشرفت می‌کند. در این حالت، ممکن است دید مرکزی و قدرت تشخیص جزئیات تا مراحل پیشرفته حفظ شود، درحالی‌که میدان دید به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل، معاینه منظم چشم و بررسی عصب بینایی، به‌ویژه با افزایش سن، اهمیت زیادی دارد.