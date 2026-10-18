نخست‌وزیر کانادا می‌گوید در پی حادثه آتش‌سوزی در یک پایگاه نظامی در غرب این کشور، چهار نظامی جان خود را از دست داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا تأیید کرد که در پی آتش‌سوزی در پایگاه نیرو‌های مسلح این کشور در استان آلبرتا، چهار نظامی کشته و ده‌ها نفر به‌شدت زخمی شده‌اند.

کارنی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان گفت که کانادا در سوگ از دست دادن این نظامیان به سر می‌برد.

او همچنین از مردم خواست برای ادای احترام به قربانیان، پرچم‌ها را به حالت نیمه‌افراشته درآورند.

منطقه آموزشی پایگاه نظامی «وین‌رایت» در استان آلبرتا روز گذشته دچار آتش‌سوزی شد و در پی وزش باد‌های شدید حریق به‌سرعت گسترش یافت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، احتمال می‌رود مهماتی که در جریان تمرین تیراندازی استفاده می‌شد، باعث آغاز آتش‌سوزی علفزار‌ها و وقوع انفجار شده باشد؛ با این حال، علت دقیق حادثه هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

در ادامه، نیرو‌های امدادی برای مهار آتش و انتقال مجروحان به محل اعزام شدند و به‌دلیل شمار بالای مصدومان، چندین بیمارستان در استان آلبرتا وضعیت اضطراری مربوط به حوادث پرتلفات اعلام کردند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: آتش سوزی ، پایگاه نظامی ، کانادا
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