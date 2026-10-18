وزیر خارجه روسیه می‌گوید زلنسکی برای بقای سیاسی خود، مذاکرات صلح را به تأخیر انداخته و در آن کارشکنی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید توافق صلحی که مورد قبول روسیه و آمریکا باشد، به پایان حکومت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین منجر خواهد شد و به همین دلیل، او در حال به تأخیر انداختن مذاکرات است.

لاوروف در جریان سخنرانی خود در نهمین دور گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس گفت که زلنسکی تمایلی به مذاکره ندارد و پیش از آغاز جنگ نیز چندین بار روند مذاکرات را مختل کرده بود.

وزیر خارجه روسیه، رئیس‌جمهوری اوکراین را به «خودنمایی و دلقک‌بازی» متهم کرد و به زلنسکی یادآوری کرد که به کمک‌های اتحادیه اروپا متکی است.

لاوروف همچنین گفت که رهبران اروپا، اوکراین را به حمله علیه زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه تشویق می‌کنند و در تلاش‌اند به هر قیمتی، حتی به بهای فروپاشی بازار‌های جهانی، زلنسکی را در جنگ به پیروزی برسانند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مذاکرات صلح ، روسیه و اوکراین ، سرگئی لاوروف
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