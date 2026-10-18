باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در گامی کم‌سابقه برای توسعه زیرساخت‌های روستایی، ۷۵ دستگاه خودروی خدماتی و عمرانی به ارزش روز ۳۷۰ میلیارد تومان به دهیاری‌های چهارمحال‌وبختیاری واگذار شد.

این واگذاری برای نخستین‌بار در کشور انجام شده و با پیگیری‌های جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، و همراهی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ثمر رسیده است.

تجهیز دهیاری‌ها به ماشین‌آلات مورد نیاز، زمینه تسریع اجرای طرح‌های عمرانی، بهبود خدمات عمومی و افزایش توان مدیریت روستا‌ها را فراهم می‌کند. اقدامی که می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و شتاب‌بخشی به روند آبادانی مناطق روستایی نقش مؤثری داشته باشد.

تقویت امکانات دهیاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های روستایی از جمله محور‌های مهم خدمت‌رسانی به مناطق روستایی چهارمحال‌وبختیاری است.

در ادامه صفر تا صد این آیین را به صورت اختصاصی از قاب دوربین باشگاه خبرنگاران جوان به تماشا بنشینید.