در پی دومین روز از اعتراضات گسترده در ایتالیا، تا کنون ده‌ها نفر بازداشت شده و بیش از صد نیروی پلیس در درگیری با معترضان زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس ایتالیا اعلام کرد در پی درگیری‌های روز شنبه در جریان اعتراضات این کشور، ۲۸ نفر از جمله ۱۲ نوجوان بازداشت شدند. 

گفته شده تنش‌ها امروز (یکشنبه) همچنان در مرکز شهر میلان ادامه دارد و پس از آنکه چند صد معترض نقاب‌دار در منطقه نزدیک میدان مرکزی شیشه فروشگاه‌ها را شکستند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند، نیرو‌های پلیس ضدشورش از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن آنان استفاده کردند.

بر اساس اعلام پلیس، در مجموع ۱۹۷ نفر شناسایی و به مراکز پلیس منتقل شدند و پرونده ۴۳ نفر به مراجع قضایی ارجاع شد. همچنین ۱۴۱ نفر از نیرو‌های پلیس در جریان این ناآرامی‌ها زخمی شدند.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و فشار‌های مالیاتی برگزار می‌شود. بر اساس آمار پلیس، حدود پنج هزار نفر در میلان، سه هزار نفر در تورین، دو هزار نفر در بولونیا، ۶۰۰ نفر در برشا و ۸۰۰ نفر در برگامو در این تجمعات شرکت کردند.

در میلان، گروه‌هایی از معترضان به سوی نیرو‌های پلیس سنگ و بطری پرتاب کردند. پلیس نیز با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان اقدام کرد. شماری از فروشگاه‌ها در مرکز شهر آسیب دیدند یا غارت شدند و یک خودروی متعلق به ژاندارمری ایتالیا تخریب شد.

در تورین، یک فرد بزرگسال به اتهام مقاومت در برابر مأمور پلیس و سه نوجوان به ظن حمل کوکتل مولوتف بازداشت شدند.

جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا ضمن اعلام همبستگی با نیرو‌های پلیس، از احزاب مخالف خواست خشونت‌ها را به‌صراحت محکوم کنند. او در عین حال تأکید کرد که هزاران نفر نیز به‌صورت مسالمت‌آمیز در اعتراضات شرکت کرده بودند.

گفته شده خسارت‌های مادی ناشی از اعتراضات و درگیری‌های روز شنبه در ایتالیا بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو برآورد می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود سه‌چهارم خسارت‌ها به رستوران‌ها و فروشگاه‌های خرده‌فروشی وارد شده است. این برآورد علاوه بر خسارت به اموال، درآمد‌های ازدست‌رفته و آسیب به تجهیزات و وسایل شهری را نیز دربر می‌گیرد.

منبع: آناتولی / رویترز

برچسب ها: اعتراضات ، ایتالیا ، درگیری با پلیس
خبرهای مرتبط
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
نخست وزیر آلبانی درخواست معترضان این کشور برای کناره‌گیری را رد کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
تأکید شورای دفاع ملی مصر بر حمایت از عربستان
سفر مکرون به کویت در بحبوجه ناآرامی‌ها در فرانسه
لاوروف با محوریت کاهش تنش‌های منطقه‌ای به بحرین و ایران سفر می‌کند
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
اتحادیه اروپا خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کرد
حماس خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای خارج کردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار غزه شد
پارلمان مصر برای بررسی کمک نظامی به عربستان نشست اضطراری برگزار می‌کند
آخرین اخبار
پلیس ایتالیا در دومین روز ناآرامی‌ها با معترضان درگیر شد
چهار نظامی کانادایی در آتش‌سوزی یک پایگاه نظامی کشته شدند
لاوروف: توافق صلح اوکراین به معنای پایان حکومت زلنسکی است
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او به کمترین میزان رسید
شهادت ۹ نفر در حمله هوایی عربستان به شمال یمن
پارلمان مصر بررسی حمایت نظامی از عربستان را به تعویق انداخت
انتقاد زلنسکی درباره محدودیت‌های استارلینک و احتمال هم‌پیمانی واشنگتن و مسکو
نخست وزیر آلبانی درخواست معترضان این کشور برای کناره‌گیری را رد کرد
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
تأکید شورای دفاع ملی مصر بر حمایت از عربستان
اتحادیه اروپا خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کرد
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
حملات عربستان به منزل مسکونی در صعده یمن
حماس خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای خارج کردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار غزه شد
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
پارلمان مصر برای بررسی کمک نظامی به عربستان نشست اضطراری برگزار می‌کند
کره جنوبی بر تداوم تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی تأکید کرد
دست‌کم ۷ نفر در انفجار و آتش‌سوزی پایگاه نظامی کانادا کشته شده‌اند
فرماندار کالیفرنیا: کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باید مشروط شود
آسوشیتدپرس: اقدام کنگره آمریکا به تعلیق تحریم‌های روسیه به تعویق افتاد
سفر مکرون به کویت در بحبوجه ناآرامی‌ها در فرانسه
مسکو: اروپا پس از کنار گذاشتن گاز روسیه، چهار برابر بیشتر هزینه می‌پردازد
نواک: صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد‌ها آغاز می‌شود
لاوروف با محوریت کاهش تنش‌های منطقه‌ای به بحرین و ایران سفر می‌کند
لیتوانی پس از شناسایی یک شیء پرنده ناشناس از ساکنان خواست به پناهگاه‌ها بروند
پاکستان ادعای فعالیت نیروی دریایی آمریکا از خاک خود علیه ایران را رد کرد
ونس احتمال نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا را رد نکرد
درگیری‌ مسلحانه‌ در مرز افغانستان و پاکستان