باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس ایتالیا اعلام کرد در پی درگیری‌های روز شنبه در جریان اعتراضات این کشور، ۲۸ نفر از جمله ۱۲ نوجوان بازداشت شدند.

گفته شده تنش‌ها امروز (یکشنبه) همچنان در مرکز شهر میلان ادامه دارد و پس از آنکه چند صد معترض نقاب‌دار در منطقه نزدیک میدان مرکزی شیشه فروشگاه‌ها را شکستند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند، نیرو‌های پلیس ضدشورش از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن آنان استفاده کردند.

بر اساس اعلام پلیس، در مجموع ۱۹۷ نفر شناسایی و به مراکز پلیس منتقل شدند و پرونده ۴۳ نفر به مراجع قضایی ارجاع شد. همچنین ۱۴۱ نفر از نیرو‌های پلیس در جریان این ناآرامی‌ها زخمی شدند.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و فشار‌های مالیاتی برگزار می‌شود. بر اساس آمار پلیس، حدود پنج هزار نفر در میلان، سه هزار نفر در تورین، دو هزار نفر در بولونیا، ۶۰۰ نفر در برشا و ۸۰۰ نفر در برگامو در این تجمعات شرکت کردند.

در میلان، گروه‌هایی از معترضان به سوی نیرو‌های پلیس سنگ و بطری پرتاب کردند. پلیس نیز با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان اقدام کرد. شماری از فروشگاه‌ها در مرکز شهر آسیب دیدند یا غارت شدند و یک خودروی متعلق به ژاندارمری ایتالیا تخریب شد.

در تورین، یک فرد بزرگسال به اتهام مقاومت در برابر مأمور پلیس و سه نوجوان به ظن حمل کوکتل مولوتف بازداشت شدند.

جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا ضمن اعلام همبستگی با نیرو‌های پلیس، از احزاب مخالف خواست خشونت‌ها را به‌صراحت محکوم کنند. او در عین حال تأکید کرد که هزاران نفر نیز به‌صورت مسالمت‌آمیز در اعتراضات شرکت کرده بودند.

گفته شده خسارت‌های مادی ناشی از اعتراضات و درگیری‌های روز شنبه در ایتالیا بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو برآورد می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود سه‌چهارم خسارت‌ها به رستوران‌ها و فروشگاه‌های خرده‌فروشی وارد شده است. این برآورد علاوه بر خسارت به اموال، درآمد‌های ازدست‌رفته و آسیب به تجهیزات و وسایل شهری را نیز دربر می‌گیرد.

منبع: آناتولی / رویترز