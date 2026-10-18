وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر عصر امروز یکشنبه تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - وزرای امور خارجه ایران و مصر در این تماس تلفنی ضمن مرور آخرین روند تحولات منطقه‌ای درخصوص تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

برچسب ها: عراقچی ، مصر
خبرهای مرتبط
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره روند دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کردند
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
تبریک عراقچی به وزیر دفاع؛ توان دفاعی و دیپلماسی در خدمت استقلال و امنیت ملی خواهد بود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
سرلشکر رضایی: ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های اخیر آماده کرده است
واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
هشدار قالیباف به دولت‌های منطقه
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع را تبریک گفت
اخلاقی: تمام تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت
با همراهی مردم در مقابل زورگویی می‌ایستیم و تسلیم نمی‌شویم
آخرین اخبار
هشدار قالیباف به دولت‌های منطقه
بقائی خطاب به رئیس‌جمهور فرانسه: آقای مکرون! استاندارد دوگانه قابل دفاع نیست
بقائی: وزیر خارجه روسیه به تهران سفر می‌کند/ روابط دوجانبه و تحولات منطقه دستورکار دیدار‌ها
تبریک عراقچی به وزیر دفاع؛ توان دفاعی و دیپلماسی در خدمت استقلال و امنیت ملی خواهد بود
اخلاقی: تمام تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت
روایت سفیر ایران در روسیه از ابعاد سفر لاوروف به تهران
واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس
فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع را تبریک گفت
طائب: دشمن در صورت تجاوز مجدد پاسخ غیرقابل پیش‌بینی خواهد گرفت
سرلشکر رضایی: ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های اخیر آماده کرده است
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره روند دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کردند
پزشکیان: همراهی مجلس با دولت، پیام وحدت و پشتیبانی قاطع از نیرو‌های مسلح را مخابره کرد
امیر سرلشکر حاتمی انتصاب اخلاقی را تبریک گفت
با همراهی مردم در مقابل زورگویی می‌ایستیم و تسلیم نمی‌شویم
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه