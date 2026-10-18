دختر سه‌ساله‌ای که در منطقه افسریه تهران ربوده شده بود، با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی در منطقه شوش پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره کودک‌ربایی در منطقه افسریه تهران به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد و رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه، پدر و مادر آمنه، دختر سه‌ساله، به مأموران اعلام کردند که فرزندشان هنگام بازی در مقابل درِ منزل ناپدید شده است.

در ادامه تحقیقات و با بررسی دوربین‌های مداربسته، مشخص شد زنی میانسال از نبود والدین در کنار این کودک سوءاستفاده کرده و اقدام به ربودن او کرده است.

پس از شناسایی سرنخ‌های پرونده، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تلاش‌های شبانه‌روزی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز کردند.

سرانجام ساعت ۲۰:۳۰ یکشنبه ۲۶ مهرماه، زن مظنون در مخفیگاه خود در منطقه شوش شناسایی و دستگیر شد. در جریان این عملیات، آمنه نیز سالم پیدا شد و به خانواده‌اش تحویل داده شد.

با پایان این عملیات، دختر سه‌ساله به آغوش خانواده بازگشت و پرونده برای ادامه مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: کودک ربا ، پلیس
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