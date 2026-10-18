دیدار تیم‌های فوتبال لیدزیونایتد و منچستریونایتد در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر انگلیس تیم‌های فوتبال لیدزیونایند و منچستریونایتد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

برایان امبومو در دقیقه ۳۵ گل نخست شیاطین سرخ را زد و این برتری تا دقیقه ۵۱ ادامه داشت، امام دومینیک کالورت لوین بازی را به تساوی کشاند و در ادامه تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل دوم ثمری نداشت.

لیدزیونایتد با کسب این تساوی خانگی ۱۰ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار دارد.

شیاطین سرخ با این تساوی  ۷ امتیازی شدند و در رده سیزدهم قرار دارند.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد ، لیدزیونایتد
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