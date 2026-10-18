باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محور بهارستان استان اصفهان در محدوده قلعه‌شور خبر داد و گفت: تردد در بیشتر محورهای شمالی کشور روان است، اما محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۱ روز ۲۷ مهر مسدود خواهد بود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است و ترافیک در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: با این حال، ترافیک در محور بهارستان استان اصفهان در محدوده قلعه‌شور سنگین است و رانندگان باید با رعایت فاصله طولی مناسب و توجه به شرایط ترافیکی مسیر، با احتیاط تردد کنند.

وی با اشاره به محدودیت تردد در محورهای شمالی ادامه داد: محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت، از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۱ روز ۲۷ مهر مسدود خواهد بود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی دنبال کنند و با توجه به شرایط مسیر، برنامه‌ریزی لازم را برای سفر خود داشته باشند.