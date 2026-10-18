باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال فولاد و نساجی از ساعت ۱۹:۲۵ یکشنبه شب در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه فولاد آره‌نای اهواز به مصاف هم رفتند.

ترکیب فولاد

حامد لک، امین ساعدی، آرمان اکوان، سیدابوالفضل رزاق‌پور، آرش اکبرزاده، امیرحسین جولانی، میلاد سرلک، ارشیا باقری، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری و احسان محروقی

سرمربی: حمید مطهری

ترکیب نساجی

علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، بهروز نوروزی‌فرد، علیرضا آراسته، علی نصیری، پوریا رضازاده، پوریا سرآبادانی، فراز امامعلی، جواد آقایی‌پور و افشین صادقی

سرمربی: سعید دقیقی

فولاد در شرایطی میزبان نساجی بود که در سه بازی اخیر سه برد متوالی کسب کرده بود و در این بازی خانگی به دنبال ادامه این روند بود. در سوی دیگر نساجی هم پس از یک برد و ۲ مساوی در ۳ بازی اخیر شکست‌ناپذیر نشان داده بود تا حریف آسانی در اهواز پیش‌روی فولادی‌ها نباشد. به خصوص این که نساجی پس از ۲ مساوی متوالی به دنبال برد در این بازی خارج از خانه بود.

فولاد بازی را رو به جلوتر شروع کرد و در آغاز بازی، توپ و میدان را بیشتر در اختیار داشت، با این حال آنها کمتر توانستند روی دروازه نساجی موقعیت خطرناک خلق کنند.

سرانجام در دقیقه ۳۹ اولین موقعیت جدی بازی برای فولاد به دست آمد. ضربه ایستگاهی امیرحسین جولانی پس از برخورد به بازیکن حریف به تیر دروازه برخورد کرد. توپ برگشتی را هم فرشاد احمدزاده در یک موقعیت تک به تک به بیرون زد.

نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تماشاگران برای دیدن گل چشم به نیمه دوم داشته باشند.

نیمه دوم هم مانند نیمه اول کم‌موقعیت و سرد از آب درآمد. جدی‌ترین موقعیت در دقیقه ۵۵ رقم خورد. احسان محروقی روی یک ضدحمله با دروازه نساجی تک به تک شد، اما ضربه او را علیرضا جعفرپور به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۸۱ داور پس از خطای لطیفی روی بازیکن نساجی با کارت زرد دوم و قرمز اخراج شد. با این حال داور پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدیویی کارت زرد دوم را لغو کرد.

در نهایت فولاد و نساجی به تساوی بدون گل رسیدند. این اولین تساوی فولاد پس از ۳ برد متوالی بود. فولاد با تک امتیاز این دیدار، ۱۶ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت.

نساجی هم با کسب سومین مساوی متوالی، با ۱۰ امتیاز در رده دهم قرار دارد.