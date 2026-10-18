باشگاه خبرنگاران جوان - کابل‌های زیردریایی بخش مهمی از ترافیک بین‌المللی اینترنت را منتقل می‌کنند و مسیرهای عبوری از خلیج فارس و تنگه هرمز، ارتباط میان آسیا، خاورمیانه و اروپا را تسهیل می‌کنند. انتشار مطالبی درباره اهمیت این زیرساخت‌ها، بار دیگر توجه رسانه‌ها را به نقش راهبردی ایران در منطقه و آسیب‌پذیری شبکه‌های ارتباطی در شرایط تنش نظامی جلب کرده است.

با توجه به وابستگی اقتصاد دیجیتال، خدمات ابری و مراکز داده به ارتباطات پایدار، هرگونه آسیب به کابل‌های زیردریایی می‌تواند اختلال‌هایی فراتر از منطقه ایجاد کند.