باشگاه خبرنگاران جوان - علی سعیدی رئیس مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان با اشاره به بارندگی‌های عصر امروز و ساعات گذشته گفت: در حال حاضر تردد در این محور امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو از رانندگان و شهروندانی که قصد عبور از این مسیر را دارند درخواست می‌شود از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

وی ادامه داد: مسیر‌های ارتباطی اصلی و شریانی جنوب کرمان باز است و تردد در آنها به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان با بیان اینکه بارش باران در برخی راه‌های مناطق کوهستانی و روستایی ادامه دارد، احتمال انتقال شن، گل‌ولای و سنگ به راا‌های ارتباطی را مطرح کرد و از رانندگان خواست هنگام بارندگی و با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها، جوانب احتیاط را رعایت کنند.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا روز دوشنبه در جنوب کرمان گفت: شرایط جوی در برخی مناطق غیرقابل پیش‌بینی است و بارش باران و پراکندگی نقطه‌ای آن در ارتفاعات می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب از بالادست و درگیر شدن مناطق و جاده‌های پایین‌دست شود.

سعیدی افزود: رانندگان با توجه به احتمال بروز بارش در نقاط مختلف، آمادگی کامل برای مواجهه با پدیده‌های نامساعد جوی را داشته باشند و در این شرایط، با صبر و حوصله رانندگی کنند و از عجله و شتاب خودداری کنند.

وی گفت: سامانه تلفنی ۱۴۱ این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی و با حضور کارشناسان اتاق عملیات، پاسخگوی تماس مردم، رانندگان و کاربران جاده‌ای درباره وضعیت راه‌هاست و شهروندان همچنین می‌توانند مشکلات حوزه راه‌های جنوب کرمان را از طریق این سامانه اطلاع دهند.