آرسنال در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس در خانه ناتینگهام فارست به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال میهمان ناتینگهام فارست بود.

آرسنال برای ماندن در کورس قهرمانی با منچسترسیتی نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشت، اما شاگردان آرتتا هرچه زدند به در بسته خورد تا اینکه در دقیقه ۸۰ نونی مادوئکه قفل دروازه ناتینگهام فارست را باز کرد و این دیدار با برتری یک گله توپچی‌های لندنی به پایان رسید.

آرسنال با این پیروزی ۱۸ امتیاز شد و پس از منچسترسیتی ۲۱ امتیازی در رده دوم جدول قرار دارد.

ناتینگهام فارست نیز با ۵ امتیاز در رده هجدهم قرار گرفته است تا یکی از مدعیان اصلی سقوط به چمپیونشیپ به شمار برود.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، آرسنال ، ناتینگهام فارست ، آرتتا
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