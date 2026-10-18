مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز چهارشنبه کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی جدید، نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در برخی استان‌ها و احتمال جاری شدن روان آب هشدار داد.

وی افزود: طی پنج روز آینده برای ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط استان‌های کرمان، فارس، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، بوشهر و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت: امشب در ارتفاعات البرز مرکزی، روز دوشنبه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و آذربایجان شرقی و روز سه شنبه علاوه بر مناطق فوق در برخی نقاط کردستان، زنجان و ارتفاعات البرز مرکزی بارندگی مورد انتظار است.

وی توضیح داد:این وضعیت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مناطقی از شمال غرب، غرب و مرکز استان های ساحلی خزر و ارتفاعات مرکزی البرز ادامه خواهد داشت و در این مناطق بارندگی، رعد و برق وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می شود.

ضیائیان تصریح کرد: در روز چهارشنبه کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد ضمن اینکه در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در غالب مناطق کشور وزش باد در برخی از ساعات شدید خواهد بود