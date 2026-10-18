مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز چهارشنبه کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی جدید، نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در برخی استان‌ها و احتمال جاری شدن روان آب هشدار داد.

وی افزود: طی پنج روز آینده برای ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط استان‌های کرمان، فارس، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، بوشهر و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت: امشب در ارتفاعات البرز مرکزی، روز دوشنبه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و آذربایجان شرقی و روز سه شنبه علاوه بر مناطق فوق در برخی نقاط کردستان، زنجان و ارتفاعات البرز مرکزی بارندگی مورد انتظار است.

وی توضیح داد:این وضعیت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مناطقی از شمال غرب، غرب و مرکز استان های ساحلی خزر و ارتفاعات مرکزی البرز ادامه خواهد داشت و در این مناطق بارندگی، رعد و برق وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می شود.

ضیائیان تصریح کرد: در روز چهارشنبه کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد ضمن اینکه در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در غالب مناطق کشور وزش باد در برخی از ساعات شدید خواهد بود

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور
وزش باد شدید در نواحی جنوب و مرکز کشور
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۶ مهر
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به متقاضیان نهضت ملی مسکن
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد
پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تا پایان سال
بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور نیازمند نوسازی و بازسازی هستند + فیلم
ضرب‌الاجل وزیر راه برای تسریع در پرداخت وام مسکن و واگذاری زمین
در کاشان، خورشید فقط برق تولید نمی‌کند؛ بخشی از بار زندگی ۴۰۰ خانواده را هم سبک‌تر می‌کند
دیپلماسی ریلی بر مدار توسعه کریدورهای ترانزیتی
کاهش بیش از ۸۴ هزار واحد شاخص کل بورس
بازگشت تعادل به معاملات بورس در روز آینده محتمل است؟
آخرین اخبار
۱۷ هزار تانکر نفتکش به ردیاب هوشمند مجهز می‌شوند
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
محورهای شمالی خلوت شد
تغییر معماری بازارهای انرژی پاشنه آشیل محاسبات آمریکا
صادرات پسته و زعفران ایران به اروپا باید تسهیل شود
امنیت غذایی؛ مؤلفه راهبردی تاب‌آوری ملی
ابلاغ ضوابط تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها
رشد ۱۱۳ درصدی حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور
اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو در دو تا سه سال گذشته/ افزایش سهم اسقاط به یک خودرو به ازای تولید هر چهار خودرو
بازگشت تعادل به معاملات بورس در روز آینده محتمل است؟
بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور نیازمند نوسازی و بازسازی هستند + فیلم
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد
تقویت بخش معدن کشور از طریق تعامل با بخش خصوصی
ارزیابی رئیس سازمان بورس از سناریوهای پیش‌روی بازار سرمایه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۶ مهر
آبرسانی پایدار به ۵ هزار و ۷۷۲ روستا؛ هدف‌گذاری پوشش ۹۳ درصدی جمعیت روستایی تا پایان برنامه هفتم+ فیلم
بسته‌های عملیاتی برای رفع موانع شش‌گانه تولید تدوین شود
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به متقاضیان نهضت ملی مسکن
پایداری شبکه در گرو هوشمندسازی و کنترل دقیق مصرف انرژی است
ضرورت تاسیس بانک تخصصی صنعت دام و طیور/ ارزش تولید محصولات دام و طیور بیش از ۶۰ همت است
تولید نفت خام به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در روز رسید
افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور
صادرات محصولات لبنی به کشورهای همسایه
کاهش بیش از ۸۴ هزار واحد شاخص کل بورس
پیگیری اجرای طرح تحول دیجیتال صنعت بیمه کلید خورد
ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد
ضرب‌الاجل وزیر راه برای تسریع در پرداخت وام مسکن و واگذاری زمین
پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تا پایان سال
پرواز هواپیمای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور پس از ۸ سال
نقش صنعت دام و طیور در امنیت غذایی و درآمد کشاورزان