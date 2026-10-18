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شکست راهبرد فشار واشنگتن؛ صادرات سوخت ایران ادامه دارد + فیلم

گزارش رویترز از تداوم صادرات محموله‌های سوختی ایران، از جمله گاز مایع و سوخت جت، نشان می‌دهد که محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های آمریکا تاکنون نتوانسته‌اند جریان صادرات ایران را به‌طور کامل متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز به نقل از منابع امنیتی و داده‌های کشتیرانی از ادامه صادرات محموله‌های سوختی ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا خبر داده است؛ محاصره‌ای که دونالد ترامپ آن را به «دیوار فولادی» تشبیه کرده بود. هم‌زمان، گزارش‌هایی از گسترش مسیرهای تجاری ایران از طریق مرزهای زمینی و بنادر دریایی منتشر شده است؛ رویکردی که می‌تواند از شدت اثرگذاری محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت کشور بکاهد.

تشدید فشار اقتصادی پس از ناکامی سیاست‌های پیشین واشنگتن در تغییر محاسبات تهران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که تحریم و محاصره تا چه اندازه می‌توانند اهداف آمریکا را محقق کنند.

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