باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ یزد، پایتخت خشت خام جهان و نگین معماری پایدار، اکنون تاوان توسعه‌ای را پس می‌دهد که بدون توازن اکولوژیک، بار سنگین استخراج بی‌وقفه معادن، کارخانه‌های فولاد، کاشی و دپوی باطله‌های صنعتی را بر دوش دشت شکننده یزد - اردکان گذاشته است.

اگر تا دیروز تنها تازیانه خشکسالی‌های پیاپی و باد‌های فصلی، آسمان کویر را کدر می‌کرد، امروز تحلیل داده‌های ایستگاه‌های پایش هوا نشان می‌دهد که کانون‌های انسان‌ساز آلودگی بر اقلیم پیشی گرفته‌اند؛ تا جایی که شاخص‌های کیفیت هوا پی‌درپی وارد وضعیت هشدار و اضطرار می‌شوند. این گزارش، روایتی است از کلاف سردرگم توسعه شتاب‌زده، فرسایش حق تنفس شهروندان و چالش اجرای تکالیف قانونی معطل‌مانده‌ای که میان چرخ‌دنده‌های صنعت و سلامت مردم معلق مانده است.

یزد در حصارِ غباری که نه کاملاً طبیعی است و نه صرفاً محصولِ صنعت؛ این شاید بهترین توصیف برای وضعیتی باشد که ریه‌های این شهر را درگیر کرده است. در حالی که مسئولان محیط‌زیست و منابع طبیعی، «خشکسالی» را متهم ردیف اولِ ریزگرد‌ها می‌دانند، آمارِ نگران‌کننده از گسترش بی‌رویه فعالیت‌های معدنی و جاده‌های خاکیِ متصل به آنها، این پرسشِ کلیدی را پیش آورده است: آیا توسعه صنعتی یزد با هزینه‌ی «سلامت عمومی در حال اجراست یا نظارت‌ها تنها در حدِ آمار‌های کاغذی باقی مانده‌اند؟

«باد که می‌وزد، نه فقط خاکِ کویر که ذراتِ برخاسته از دلِ معادن و مسیر‌های حمل‌ونقل‌شان، آسمانِ یزد را خاکستری می‌کند. یزد، شهرِ قنات و قنوت، امروز با چالشی دست‌وپنجه نرم می‌کند که مرزِ میان «طبیعت‌ِ بی‌رحم» و «بی‌مبالاتیِ انسانی» در آن باریک شده است. حالا پرسش بزرگ اینجاست: سهمِ کدام‌یک بیشتر است؛ عطشِ زمینِ تشنه‌ی کویر، یا عطشِ بی‌پایانِ استخراج معدنی که پیوست‌های زیست‌محیطی‌اش یا روی کاغذ است یا در غبار گم شده؟

«آلودگی هوای یزد دیگر تنها یک «حادثه طبیعی» نیست؛ یک «مسئله مدیریتی» است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در کنار خشکسالی، فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در پهنه‌های اطرافِ میبد، اردکان و یزد، به کاتالیزور اصلیِ انتشار ذرات معلق تبدیل شده‌اند. با این حال، چرا نهاد‌های ناظر مانند اداره کل محیط‌زیست و منابع طبیعی، در برابر مطالبه‌گریِ شفاف برای ارائه آمار دقیقِ سهمِ صنایع و معادن از این آلودگی، سکوت اختیار کرده‌اند؟

زنگ خطر در اکوسیستم یزد؛ فرسایش خاموش طبیعت زیر چرخ‌دنده‌های معادن کوچک‌مقیاس

فعالیت معادن کوچک‌مقیاس در استان یزد، فراتر از بهره‌برداری‌های صنعتی، به بحرانی خاموش برای زیستگاه‌های طبیعی مبدل شده است؛ چالش فزاینده‌ای که به‌گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، با شیوه‌های سنتی، ایجاد هزاران کیلومتر جاده خاکی و انباشت باطله‌ها، پیوستگی اکوسیستم‌های خشک بیابانی را تهدید می‌کند.

نادیده‌گرفتن ملاحظات اکولوژیک در حوزه معادن کوچک‌مقیاس استان یزد به نقطه‌ای رسیده که مسئولان ارشد محیط‌زیست استان را به واکنش وا داشته است.

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد، در تشریح پیامد‌های این فعالیت‌ها با اشاره به تفکیک میان معادن استراتژیک و خرد تصریح کرد: بخشی از معادن کوچک استان در حوزه سنگ‌های تزئینی و خاک‌های صنعتی، فاقد واحد‌های فرآوری بوده و با شیوه‌های سنتی فعالیت می‌کنند؛ امری که ارزیابی و پایش آنها را با الگو‌های مرسوم معادن بزرگ متفاوت می‌سازد.

جاده‌های خاکی و مرگ تدریجی پوشش گیاهی

بخش عمده‌ای از آسیب‌های این معادن ناشی از ایجاد راه‌های دسترسی خاکی در دل طبیعت است. تردد مستمر کامیون‌ها علاوه بر تخریب مستقیم پوشش گیاهی مناطق خشک، موجی از گردوغبار را بر روی بوته‌های بیابانی می‌نشاند. این رسوبات با اختلال در تنفس و فتوسنتز گیاهان، شعاعی تا چند کیلومتر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. پاک‌تراشی محدوده‌ها، انباشت باطله‌ها و لاشه‌سنگ‌ها و پسماند‌های انسانی نیز از دیگر چالش‌هایی است که زیستگاه‌های بکر را هدف قرار داده است.

دود کوره‌های آجرپزی سنتی؛ چالش دیرینه کیفیت هوا در یزد و ضرورت ساماندهی ساختاری

فعالیت کوره‌های آجرپزی سنتی و دستی در محدوده‌های پیرامونی شهر‌های استان یزد، بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی شهروندان و دغدغه‌های زیست‌محیطی تبدیل شده است؛ چالشی که به گفته مسئولان امر، بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در سازوکار‌های نظارتی و هماهنگی بین‌بخشی است.

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، در خصوص ابعاد این چالش اظهار داشت: برخی واحد‌های آجرپزی سنتی و دستی که در حریم شهر‌ها و روستا‌ها فعالیت می‌کنند، در مواردی به‌ویژه طی مرحله نهایی پخت آجر به‌دلیل افزایش شدت احتراق گاز یا استفاده از پاشش سوخت مایع برای تکمیل فرآیند تولید با افزایش چشمگیر انتشار آلاینده‌ها مواجه می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها به آلودگی هوا دامن می‌زند، بلکه انتشار بوی نامطبوع در مناطق پیرامونی را در پی داشته و گلایه و نارضایتی شهروندان را به همراه آورده است.

خلع قانونی در نظارت بر واحد‌های صنفی-صنعتی

یکی از چالش‌های کلیدی که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به آن اشاره کرد، ماهیت حقوقی و پروانه‌ای این واحدهاست. برخلاف صنایع بزرگ و مدون که فرآیند فعالیت آنها مشمول اخذ مجوز‌های رسمی صنعتی و استعلامات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی است، کوره‌های سنتی اغلب در زمره واحد‌های صنفی دسته‌بندی می‌شوند.

این خلاء ساختاری باعث شده است که فرآیند راه‌اندازی و فعالیت این واحد‌ها الزماً از مسیر استعلام مستقیم از اداره کل حفاظت محیط زیست عبور نکند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نظارت پسینی بر عملکرد آنها را با موانع جدی مواجه کرده و ضرورت تدوین یک سازوکار روشن و بازدارنده را دوچندان می‌سازد.

ضرورت اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول

کارشناسان حوزه محیط زیست و مدیریت شهری بر این باورند که برخورد با آلایندگی کوره‌های سنتی صرفاً از عهده یک سازمان خارج است و حل ریشه‌ای این معضل، رویکردی بین‌دستگاهی می‌طلبد.

اکبری در همین راستا بر لزوم صیانت از کیفیت هوا و پاسخگویی مؤثر به مطالبات به‌حق شهروندان تأکید کرد و افزود: حفاظت از هوای پاک، مستلزم تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های متولی، شفاف‌سازی حدود وظایف هر یک از نهاد‌ها و پیگیری جدی راهکار‌های عملیاتی برای کاهش یا رفع آلایندگی این واحدهاست.

با توجه به توسعه بافت‌های مسکونی و لزوم حفظ سلامت عمومی در استان کویری یزد، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و اجرایی پیش از آنکه این چالش به بحرانی غیرقابل‌کنترل بدل شود، تدابیری ایجابی و سلبی از جمله انتقال واحد‌های آلاینده به شهرک‌های صنعتی تخصصی یا تغییر فناوری پخت را در دستور کار قرار دهند

افول «ظرفیت زیستی» و هزینه تحمیلی بر جامعه

اکبری با تأکید بر مفهوم «ظرفیت زیستی» هشدار داد: توان طبیعت در تأمین منابع حیاتی نظیر آب، خاک و پوشش گیاهی و همچنین جذب آلاینده‌ها، سقفی مشخص دارد. مداخلات پراکنده و انباشت فشار‌های معدنی، پیوستگی اکوسیستم را برهم زده و ظرفیت آن را تحلیل می‌برد؛ فرآیندی که در بلندمدت، با سلب کارکرد‌های طبیعی، کیفیت زندگی و رفاه شهروندان را هدف قرار می‌دهد.

لزوم بازنگری در تناسب هزینه‌ها و منافع اقتصادی

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد با اشاره به عدم تناسب میان هزینه‌های گزاف زیست‌محیطی و منافع اقتصادی محدود این معادن خاطرنشان کرد: تحمیل پیامد‌های مخرب این فعالیت‌ها بر پیکره طبیعت و جامعه، در حالی است که منافع آن محدود باقی می‌ماند. تداوم این روند با اهداف توسعه پایدار در تضاد بوده و ضرورت دارد آثار تجمعی معادن کوچک‌مقیاس و راه‌های دسترسی آنها به‌طور جدی در تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌های کلان استان لحاظ شود.

توازن میان توسعه معدنی و سلامت شهری؛ چالش‌ها و الزامات زیست‌محیطی در یزد

صادقیان مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه گفت: فعالیت‌های معدنی اطراف یزد، از استخراج و خردایش تا حمل‌ونقل مواد، نقشی کلیدی در اقتصاد و اشتغال استان دارند، اما انتشار ذرات معلق و گردوغبار ناشی از آنها همواره دغدغه‌ای برای مناطق مسکونی پیرامون بوده است.

وی می‌گوید: سازمان صمت استان با استناد به دستورالعمل‌های وزارتخانه، رعایت حریم‌های قانونی نظیر فاصله حداقل ۸۰۰ متر برای معادن انفجاری و ۵۰۰ متر برای معادن غیرانفجاری را از الزامات صدور پروانه می‌داند؛ ضمن اینکه طرح‌های معدنی با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن نیز مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند. با این وجود، جهت باد‌های غالب، نوع ماده معدنی و وضعیت جاده‌ها تأثیر مستقیمی بر پراکنش آلاینده‌ها دارند که مدیریت اصولی آنها نیازمند رویکردی فرادستگاهی است.

به گفته صادقیان، پایش کیفیت هوا و سنجش میزان ذرات معلق، فرآیندی تخصصی در حوزه وظایف اداره کل حفاظت محیط‌زیست است و ارزیابی تأثیر واقعی معادن بر شهر، مستند به داده‌های ایستگاه‌های پایش صورت می‌گیرد.

مدیرکل صمت یزد ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، یادآور شد، رسوبات طبیعی منطقه را نباید با آثار زیست‌محیطی تمامی مواد معدنی یکسان دانست. برای کنترل مؤثر گردوغبار، راهکارهایی، چون آب‌پاشی مستمر مسیر‌های تردد (حداقل ۴۰ مترمکعب در هر شیفت در برخی پروژه‌ها)، مدیریت اصولی دپو‌ها و استفاده از مواد تثبیت‌کننده یا جاذب رطوبت در جاده‌های خاکی مورد توجه قرار می‌گیرد تا فعالیت‌های صنعتی و معدنی استان با کمترین آسیب به محیط‌زیست تداوم یابد.

صادقیان با اشاره به نظارت بر فعالیت معادن از طریق بازدید‌های ماهانه ادامه داد: بازدید‌های ماهانه؛ مسئولان فنی و بازرسی‌های سالانه و موردی کارشناسان صمت و سایر دستگاه‌های متولی انجام می‌شود و در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی متناسب صورت می‌گیرد. همچنین در روز‌های بحرانی و افزایش آلودگی هوا، این اداره کل مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و استانداری یزد را به واحد‌های معدنی ابلاغ و اجرای محدودیت‌های احتمالی در بخش عملیات و حمل‌ونقل را رصد می‌کند. رویکرد نهایی صمت یزد، ایجاد توازن پایدار میان صیانت از محیط‌زیست، سلامت شهروندان و تداوم تولید و اشتغال در چارچوب ضوابط قانونی است.

جزئیات اقدامات منابع طبیعی یزد در مدیریت مراتع، بیابان‌زدایی و کمربند سبز

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با تشریح وضعیت مراتع، طرح‌های بیابان‌زدایی و پروژه کمربند سبز استان، بر ضرورت هماهنگی برنامه‌های توسعه‌ای با توان بوم‌شناختی و تأمین به‌موقع اعتبارات و منابع آبی پایدار تأکید کرد.

باقری فهرجی با اشاره به اینکه وسعت مراتع استان یزد ۴.۴ میلیون هکتار است، اظهار داشت: در شرایط نرمال بارندگی، متوسط تولید سالانه علوفه در این مراتع ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار بوده است؛ اما تداوم پدیده‌های خشکسالی، این میانگین تولید را به ۸۰ کیلوگرم در هکتار کاهش داده است.

وی افزود: در شرایط خشکسالی می‌توان با مدیریت صحیح، رعایت ظرفیت چرا، توسعه بیمه مراتع، پرداخت خسارت به مرتعداران و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی، از تخریب بیشتر این عرصه‌ها جلوگیری کرد.

تغذیه سفره‌های زیرزمینی از رواناب‌ها و ترویج گونه‌های مقاوم اقتصادی

مدیرکل منابع طبیعی استان یزد در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی توضیح داد: اگرچه آمار دقیق برداشت آب‌های زیرزمینی در اختیار شرکت آب منطقه‌ای است، اما اداره‌کل منابع طبیعی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری و مدیریت رواناب‌ها، زمینه را برای نفوذ بهینه سیلاب‌ها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی فراهم می‌سازد.

باقری فهرجی با تأکید بر لزوم حفاظت از نهال‌های غرس‌شده از طریق انعقاد قرارداد‌های قرق و قرق‌بانی، به رویکرد جدید این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: برای پایداری نهال‌ها و بوته‌ها در شرایط کم‌آبی، تمرکز عملیات بر احداث سازه‌های جمع‌آوری رواناب در عرصه‌های بیابانی و کاشت درون این سازه‌ها قرار گرفته است. این روش بخش عمده‌ای از آب مورد نیاز گیاه را از سیلاب‌های فصلی تأمین می‌کند. همچنین ترویج گونه‌های مقاوم و چندمنظوره با ارزش مرتعی و اقتصادی نظیر کاکتوس، لگجی (کَبَر) و گونه‌های خوش‌خوراک مرتعی در دستور کار قرار دارد.

کاشت یک میلیارد نهال؛ مشروط به تخصیص بودجه و ارزیابی اکولوژیک

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعهدات استان در قالب «برنامه هفتم توسعه» و «طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال» اشاره کرد و گفت: حجم واقعی کاشت کاملاً وابسته به میزان و زمان تخصیص اعتبارات است؛ بنابراین تعیین دقیق آمار سالانه تنها پس از تأمین اعتبار و عقد قرارداد ممکن خواهد بود.

باقری فهرجی با تأکید بر اینکه برای ارزیابی کفایت و کارایی نهال‌کاری باید دو مؤلفه «تأمین مالی» و «توان بوم‌شناختی عرصه» هم‌زمان دیده شوند، تصریح کرد: کانون‌های بحرانی فرسایش بادی نیازمند تثبیت خاک از سال‌های گذشته شناسایی شده‌اند، اما نهال‌کاری تنها یکی از شیوه‌های تثبیت خاک است. با توجه به نوسانات اقلیمی، مواردی، چون میانگین بارش، عمق آب‌های زیرزمینی، ویژگی‌های خاک و روش کشت باید برای هر منطقه و در هر سال به‌طور جداگانه پایش شود تا کاشت نهال به شکلی مؤثر و پایدار صورت پذیرد.

آخرین وضعیت کمربند سبز یزد و واگذاری به بخش خصوصی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد درباره طرح کمربند سبز یزد گفت: بر اساس به‌روزرسانی‌های اخیر و پس از تعیین‌تکلیف واگذاری‌ها و معارضات، مساحت کل این طرح ۲۱۰۰ هکتار تعیین شده است که جزییات آن به شرح زیر است:

۳۱۶ هکتار: در فاز‌های مختلف توسط منابع طبیعی کاشته شده و در حال مراقبت است.

بیش از ۱۰۰۰ هکتار: به عنوان عرصه بیابانی جهت کاشت گونه تاغ تثبیت و در نظر گرفته شده است.

نزدیک به ۷۰۰ هکتار: جهت توسعه کمربند سبز با گونه‌های جنگلی، زینتی و فضای سبز اختصاص یافته که نیازمند تأمین اعتبار و منابع آبی جدید است.

وی از برنامه این اداره‌کل برای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی خبر داد و گفت: طرح احاله مدیریت و بهره‌برداری به بخش خصوصی در مساحت ۳۰۰ هکتار از کشت‌های سنواتی کمربند سبز (فاز‌های ۱، ۲ و ۳) در حال پیگیری و اجراست.

باقری فهرجی همچنین درباره تأمین آب کمربند سبز خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها منجر به تخصیص ۳۰ لیتر بر ثانیه پساب برای این پروژه شده است، اما با توجه به نیاز مبرم مجموعه، افزایش این سهمیه در دستور کار قرار دارد.

توزیع سالانه ۱۵۰ هزار اصله نهال سازگار در استان

وی در پایان به تشریح برنامه‌های سالانه توزیع نهال و جنگل‌کاری پرداخت و افزود:سالانه حداقل ۱۵۰ هزار اصله نهال بومی، جنگلی و سازگار با اقلیم در سطح استان توزیع می‌شود که مساحتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار را پوشش می‌دهد.

بر اساس اعتبارات ملی و استانی طرح‌های صیانت و جنگل‌کاری، سالانه تعهدی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار نهال‌کاری و توسعه فضای سبز پیش‌بینی می‌شود. با این حال ارتقای سرانه فضای سبز و پاسخ به نیاز‌های اکولوژیک استان، مستلزم تقویت اعتبارات و تأمین منابع آبی مطمئن خواهد بود.

بحران آلودگی هوای یزد دیگر صرفاً یک مسئله فصلی ناشی از اینورژن زمستانه یا طوفان‌های شنیِ زودگذر نیست؛ این وضعیت، هشدار صریح طبیعت به بارگذاری فراتر از ظرفیت زیستی در یک دشت کویری بسته است. ادامه سیاست انکار یا تقلیل دادن بحران به گردوغبار طبیعی، نه تنفس شهروندان را نجات می‌دهد و نه پایداری صنعت و اقتصاد استان را تضمین می‌کند.

امروز نقطه پایانی بر مماشات فرا رسیده است: اجرای بی‌قیدوشرط ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه برای بازگشت سهم خسارت‌های آلایندگی به خود استان، توقف صدور مجوز برای صنایع آب‌بر و آلاینده در کریدور بحرانی، انتقال باطله‌ها و الزام معادن به بازسازی عرصه‌های طبیعی، و در نهایت توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی و سبز، حداقل مطالباتی است که تحقق آن تعلل نمی‌پذیرد.

آسمان فیروزه‌ای و بادگیر‌های ایستاده بر تاریخ یزد، گواهی می‌دهند که این دیار توان بازتولید حیات را دارد، مشروط بر آنکه اراده تصمیم‌گیران، حقوق عامه و سلامت نسل‌های آینده را بر منافع کوتاه‌مدت استخراج و سودآوری مقدم بشمارد؛ پیش از آنکه کویر، آخرین روزنه‌های تنفس خود را برای همیشه فرو بندد.