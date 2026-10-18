باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - استمرار اجتماعات مردمی که اکنون به شب دویست و سی و دوم خود رسیده است، به نمادی درخشان از بصیرت، پایداری و حضور آگاهانه مردم این خطه در صحنه‌های دفاع از انقلاب تبدیل شده است.

در این اجتماع پرشور، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه حفظ «اتحاد و همدلی» تنها راه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است، بر ضرورت انسجام ملی و همبستگی همه‌جانبه در برابر جبهه استکبار تأکید کردند.

حاضران همچنین با فریاد حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های ملی و اقتدار کشور، پیوند عمیق خود را با مسیر مقاومت به نمایش گذاشتند.

حضور مستمر و شبانه‌روزی اقشار مختلف مردم در این سلسله برنامه‌ها، پیام روشنی به بدخواهان ایران اسلامی مخابره می‌کند؛ پیامی مبنی بر اینکه اراده ملت در صیانت از دستاورد‌های انقلاب و ارزش‌های میهن، با هیچ‌گونه فشار و فضاسازی رسانه‌ای متزلزل نخواهد شد و مردم چهارمحال و بختیاری همچون گذشته، در خط مقدم همدلی و هم‌افزایی ملی ایستاده‌اند.