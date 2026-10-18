سرلشکر عبداللهی گفت: شعارهایی که می‌دهید، اگر می‌توانستید تاکنون به آن عمل کرده بودید. در هر یک از جنگ‌های قبلی، با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه و نابودی ایران وارد جنگ شدید؛ در حالی که امروز خود در حال نابودی و سرنگونی هستید و ایران قدرتمند همچنان استوار ایستاده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: رئیس‌جمهور آمریکا دیگر پیر شده و توان بلند شدن از جای خود را ندارد، جامعه آمریکایی و ساکنان سرزمین‌های اشغالی به خوبی می‌دانند که شما ضعف‌های جدی و اساسی دارید و باید بدانید که خطای محاسباتی بعدی، پاسخ‌هایی متفاوت‌تر و شدیدتر از گذشته را در بر خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) گفت: عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی را بارها آزموده‌اید و آزموده را آزمودن خطاست؛ ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم.

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: صدای غرش بعدی بسیار نزدیک‌تر، ویران‌کننده‌تر و غیرقابل رهگیری خواهد بود.

منبع: سپاه نیوز