فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اظهاراتی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اظهاراتی خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با بیان اینکه عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی را بارها آزموده‌اید و آزموده را آزمودن خطاست، تاکید کرد: ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم.

سرلشکر عبداللهی گفت: شعارهایی که می‌دهید، اگر می‌توانستید تاکنون به آن عمل کرده بودید. در هر یک از جنگ‌های قبلی، با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه و نابودی ایران وارد جنگ شدید؛ در حالی که امروز خود در حال نابودی و سرنگونی هستید و ایران قدرتمند همچنان استوار ایستاده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: رئیس‌جمهور آمریکا دیگر پیر شده و توان بلند شدن از جای خود را ندارد، جامعه آمریکایی و ساکنان سرزمین‌های اشغالی به خوبی می‌دانند که شما ضعف‌های جدی و اساسی دارید و باید بدانید که خطای محاسباتی بعدی، پاسخ‌هایی متفاوت‌تر و شدیدتر از گذشته را در بر خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) گفت: عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی را بارها آزموده‌اید و آزموده را آزمودن خطاست؛ ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم.

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: صدای غرش بعدی بسیار نزدیک‌تر، ویران‌کننده‌تر و غیرقابل رهگیری خواهد بود.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: قدرت ایران ، جنایات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
خدایا اسلام ونیروهای مسلح را پیروز وسرافرلز نما وشر دشمنان را به خودشان باز گرداند.
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله سردار
۷
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اگر مجددا جنگ شد هرکه از صلح و مذاکره حرف زد مجازاتش کنید.این نبرد آخراست یکی باید پیروز شود .موش گربه بازی تمام شد.بایدبه دنیا .جین ژاپن کرهوتروپا فهماند که جنگ یعنی نابودی تمام چاههای نفت منطقه از آنها خواست تا آمریکاوسگش را مهار کنند وگرنه جهان سالها از نقت غرب آسیا محروم خواهد شد.
۹
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
خدا قوت دلاور
۱۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اننا شیعه مولانا امیرالمومنین یا علی یا علی یا علی_فرمانده ماهم آماده ایم
۱۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
همه از خدا هستیم و بسوی او میرویم ....
۷
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اوکی
۶
۶
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۰:۵۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
خدا به همه شما عزیزان سلامتی بدهد..خدا پشت وپناهتان
۱۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
صدای غرش بعدی بسیار نزدیک‌تر، ویران‌کننده‌تر و غیرقابل رهگیری خواهد بود...درود سردار🌷🌷🌷❤️🙏
تشکر تشکر تشکر🌷❤️🙏
۱۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
آسمان کشور رو ببندید پهپاد و جنگنده های دشمن از بالا سرمون رد نشن
۲۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
خداوند پشت وپناهتان سردار عزیزم
۲۰
۳۱
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