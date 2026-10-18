باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به رفتار‌های خشونت‌آمیز در اعتراضات این کشور، گفت افرادی که ساختمان‌های دولتی را غارت کرده‌اند، «بهای جرائم خود را خواهند پرداخت».

مکرون در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم، خشونت‌های خیابانی را محکوم کرد و از تمامی جریان‌ها و نهاد‌های سیاسی خواست به این حوادث واکنش نشان دهند. او با اشاره به تصاویر منتشرشده از ناآرامی‌ها پرسید: «با دیدن این تصاویر، همه ما از خود پرسیدیم: آنها به چه فکر می‌کنند؟»

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه ضمن تمجید از نیرو‌های مجری قانون، به اتهام‌های مطرح‌شده درباره خشونت پلیس نیز اشاره کرد و خواستار «شفافیت کامل» و ارائه شواهد در این زمینه شد.

اعتراضات اخیر فرانسه از اواخر ماه گذشته میلادی و در پی نارضایتی دانش‌آموزان از مشکلات نظام آموزشی از جمله کمبود معلم، فرسودگی مدارس و ابهام در روند پذیرش دانشگاه‌ها آغاز شد. این اعتراض‌ها به‌تدریج با نارضایتی‌های گسترده‌تر از افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید پیوند خورد و گروه‌های دیگری از جمله اتحادیه‌های کارگری نیز از آن حمایت کردند.

در جریان گسترش اعتراضات، برخی تجمع‌ها به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد و گزارش‌هایی نیز درباره تخریب و غارت ساختمان‌ها منتشر شد. به طور مثال، شب گذشته در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری که متعلق به قرن نوزدهم بود به آتش کشیده شد و سقف آن فروریخت؛ مقامات محلی می‌گویند آتش‌سوزی عمدی بوده و ساختمان تقریباً به‌طور کامل تخریب شده است.

همچنین گروه‌هایی از معترضان نقاب‌دار به فروشگاه‌ها، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های لوکس حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. مقام‌های فرانسه از آسیب دیدن صد‌ها فروشگاه خبر داده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز