رئیس جمهور فرانسه در واکنش به خشونت‌آمیز شدن اعتراضات و غارت ساختمان‌های دولتی در این کشور، وعده برخورد با عاملان را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به رفتار‌های خشونت‌آمیز در اعتراضات این کشور، گفت افرادی که ساختمان‌های دولتی را غارت کرده‌اند، «بهای جرائم خود را خواهند پرداخت».

مکرون در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم، خشونت‌های خیابانی را محکوم کرد و از تمامی جریان‌ها و نهاد‌های سیاسی خواست به این حوادث واکنش نشان دهند. او با اشاره به تصاویر منتشرشده از ناآرامی‌ها پرسید: «با دیدن این تصاویر، همه ما از خود پرسیدیم: آنها به چه فکر می‌کنند؟»

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه ضمن تمجید از نیرو‌های مجری قانون، به اتهام‌های مطرح‌شده درباره خشونت پلیس نیز اشاره کرد و خواستار «شفافیت کامل» و ارائه شواهد در این زمینه شد.

اعتراضات اخیر فرانسه از اواخر ماه گذشته میلادی و در پی نارضایتی دانش‌آموزان از مشکلات نظام آموزشی از جمله کمبود معلم، فرسودگی مدارس و ابهام در روند پذیرش دانشگاه‌ها آغاز شد. این اعتراض‌ها به‌تدریج با نارضایتی‌های گسترده‌تر از افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید پیوند خورد و گروه‌های دیگری از جمله اتحادیه‌های کارگری نیز از آن حمایت کردند.

در جریان گسترش اعتراضات، برخی تجمع‌ها به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد و گزارش‌هایی نیز درباره تخریب و غارت ساختمان‌ها منتشر شد. به طور مثال، شب گذشته در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری که متعلق به قرن نوزدهم بود به آتش کشیده شد و سقف آن فروریخت؛ مقامات محلی می‌گویند آتش‌سوزی عمدی بوده و ساختمان تقریباً به‌طور کامل تخریب شده است. 

همچنین گروه‌هایی از معترضان نقاب‌دار به فروشگاه‌ها، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های لوکس حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. مقام‌های فرانسه از آسیب دیدن صد‌ها فروشگاه خبر داده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، امانوئل مکرون ، پلیس فرانسه
خبرهای مرتبط
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
تأکید شورای دفاع ملی مصر بر حمایت از عربستان
پلیس ایتالیا در دومین روز ناآرامی‌ها با معترضان درگیر شد
سفر مکرون به کویت در بحبوجه ناآرامی‌ها در فرانسه
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
شهادت ۹ نفر در حمله هوایی عربستان به شمال یمن
حماس خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای خارج کردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار غزه شد
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
آخرین اخبار
کرملین: هنوز تصمیمی برای حضور پوتین در اجلاس گروه ۲۰ گرفته نشده است
انصارالله از شهادت و جراحت بیش از ۳۰ یمنی در حملات عربستان خبر داد
مکرون: غارتگران تاوان جنایات خود را خواهند پرداخت
پلیس ایتالیا در دومین روز ناآرامی‌ها با معترضان درگیر شد
چهار نظامی کانادایی در آتش‌سوزی یک پایگاه نظامی کشته شدند
لاوروف: توافق صلح اوکراین به معنای پایان حکومت زلنسکی است
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او به کمترین میزان رسید
شهادت ۹ نفر در حمله هوایی عربستان به شمال یمن
پارلمان مصر بررسی حمایت نظامی از عربستان را به تعویق انداخت
انتقاد زلنسکی درباره محدودیت‌های استارلینک و احتمال هم‌پیمانی واشنگتن و مسکو
نخست وزیر آلبانی درخواست معترضان این کشور برای کناره‌گیری را رد کرد
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
تأکید شورای دفاع ملی مصر بر حمایت از عربستان
اتحادیه اروپا خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کرد
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
حملات عربستان به منزل مسکونی در صعده یمن
حماس خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای خارج کردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار غزه شد
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
پارلمان مصر برای بررسی کمک نظامی به عربستان نشست اضطراری برگزار می‌کند
کره جنوبی بر تداوم تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی تأکید کرد
دست‌کم ۷ نفر در انفجار و آتش‌سوزی پایگاه نظامی کانادا کشته شده‌اند
فرماندار کالیفرنیا: کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باید مشروط شود
آسوشیتدپرس: اقدام کنگره آمریکا به تعلیق تحریم‌های روسیه به تعویق افتاد
سفر مکرون به کویت در بحبوجه ناآرامی‌ها در فرانسه
مسکو: اروپا پس از کنار گذاشتن گاز روسیه، چهار برابر بیشتر هزینه می‌پردازد
نواک: صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد‌ها آغاز می‌شود
لاوروف با محوریت کاهش تنش‌های منطقه‌ای به بحرین و ایران سفر می‌کند
لیتوانی پس از شناسایی یک شیء پرنده ناشناس از ساکنان خواست به پناهگاه‌ها بروند