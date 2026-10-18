۱۴ پژوهشگر اردبیلی در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفتند

باشگاه خبرنگاران جوان - شامین قلی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیل با بیان اینکه این فهرست با بهره‌گیری از شاخص‌های استاندارد استنادی و داده‌های پایگاه اسکوپوس، عملکرد استنادی پژوهشگران را در حوزه‌های موضوعی مختلف ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: در این ارزیابی، عملکرد علمی پژوهشگران بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های معتبر علم‌سنجی و میزان استناد به آثار علمی آنان، در ۲ بخش «عملکرد استنادی سالانه» و «عملکرد استنادی در طول دوران فعالیت علمی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات گروه نخست فهرست عملکرد استنادی یک ساله عزیز حبیبی استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی فیزیک، هادی غایبی استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی در حوزه انرژی، حسین شایقی استاد ممتاز دانشکده فنی و مهندسی در حوزه انرژی، هادی نوبری پژوهشگر وابسته دانشگاه محقق اردبیلی و عضو هیأت علمی دانشگاه Universidad Politécnica de Madrid در حوزه علوم ورزشی، یاشار عزیزیان استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه فیزیک کاربردی، سجاد پیرمحمد استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی در حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل، یوسف عباسپور استاد تمام دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه کشاورزی و عسگر عباداللهی استاد تمام دانشکده کشاورزی مغان در حوزه حشره‌شناسی.

وی ادامه داد: همچنین سینا فیض‌الله‌زاده استادیار دانشکده فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل، ایرج فرجی داودخانی پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی در حوزه انرژی، حمید حیدرزاده دانشیار دانشکده فنی و مهندسی در حوزه اپتوالکترونیک و فوتونیک، اسدالله اسدی استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه فارماکولوژی و داروسازی، سیدمهدی رضوی استاد تمام دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی دارویی و زیست‌مولکولی و مجید حسین‌پور دانشیار دانشکده فنی و مهندسی در حوزه مهندسی برق و الکترونیک در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با تبریک این دستاورد علمی گفت: حضور پژوهشگران دانشگاه در فهرست‌های معتبر بین‌المللی مبتنی بر شاخص‌های استنادی بیانگر ظرفیت‌های علمی ارزشمند دانشگاه و تلاش اعضای هیات علمی برای تولید و انتشار دانش اثرگذار است که این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انگیزه پژوهشی، توسعه همکاری‌های علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه ملی و بین‌المللی باشد.

قلی زاده با تأکید بر اهمیت کیفیت و اثربخشی پژوهش‌ها افزود: دانشگاه محقق اردبیلی حمایت از پژوهشگران توانمند، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، گسترش همکاری‌های بین‌رشته‌ای و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را از اولویت‌های خود می‌داند؛ چرا که دستیابی به مرجعیت علمی مستلزم توجه همزمان به کیفیت پژوهش، نوآوری، حل مسائل کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی حضور پژوهشگران این دانشگاه در فهرست دانشمندان پراستناد جهان را جلوه‌ای از توانمندی علمی اعضای هیات علمی و حاصل تلاش‌های مستمر آنان در توسعه دانش و فناوری دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی، زمینه ارتقای کیفیت و اثرگذاری دستاورد‌های علمی و حضور پررنگ‌تر دانشگاه در عرصه بین‌المللی فراهم شود.