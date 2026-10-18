هیاتی به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت به‌زودی برای مذاکرات حج آینده و انعقاد تفاهم‌نامه به عربستان سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت، با تشریح آخرین اقدامات حج تمتع ۱۴۰۶ اظهار کرد: جلسات کمیته‌های تخصصی برگزار و سامانه‌های موردنیاز آماده شده است و پس از مشخص شدن قیمت‌ها، روند ثبت‌نام قطعی در کاروان‌ها اعلام خواهد شد.

وی درباره آخرین اقدامات عمره مفرده نیز گفت: با توجه به شرایط جدید پروازی عربستان، پیشنهاد ورود و خروج زائران از طریق مدینه ارائه شد و جداول پروازی نیز بر همین اساس اصلاح و ارسال شده است، با این حال، پاسخ نهایی همچنان در انتظار است.

رضایی افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت اعلام شده برای حج ایرانیان خارج از کشور در چارچوب ضوابط عمومی خوشبختانه استقبال این هموطنان بسیار خوب بوده به طوریکه تاکنون ۳۶۹ نفر از ایرانیان خارج از کشور در سایت اعلامی ثبت‌نام کرده‌اند و جلسات لازم با اداره کل امور ایرانیان وزارت امور خارجه نیز برگزار شده است.

رایزنی‌ها برای پروازها ادامه دارد

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر تلاش برای برگزاری شایسته سفرهای زیارتی، از تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای حج تمتع ۱۴۰۶، تکمیل مقدمات اجرایی عمره مفرده و ادامه رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف پروازها خبر داد.

علیرضا رشیدیان در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت، با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، از خدمات کارکنان مرکز پزشکی حج و زیارت و پرستارانی که در عملیات حج، عمره، عتبات عالیات و اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و تهدیدات بر حوزه حج و زیارت اظهار کرد: با تمام توان تلاش می‌کنیم سفرهای زیارتی به نحو شایسته و در شان حجاج و عمره گزاران و زائران ایرانی انجام شود.

رشیدیان با اشاره به ازسرگیری پروازها به نجف پس از چند روز توقف گفت: پیگیری‌ها برای دریافت تاییدیه پروازهای معتمرین ایرانی به عربستان و فراهم شدن مجوز پروازهای مدینه ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تامین ارز حج، عمره و عتبات در شرایط تحریم‌های غیر قانونی و محاصره دریایی دشمنان این مرز و بوم، به ضرورت اتخاذ تدابیر لازم درحوزه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی این سفرها تاکید کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در رابطه با سامانه‌های خدماتی در امور اداری و اجرایی سازمان بر پیگیری ایجاد دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی بومی برای ارتقای کارایی و کارآمدی کارکنان و نیز تشکیل شورای علمی و تخصصی فناوری در این رابطه تاکید کرد.

علی‌اکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت نیز گزارشی درخصوص اقدامات و پیوست‌های بهداشتی خدمات اسکان، تغذیه و تدارکات و ... برای سفر حج پیش‌رو و نرم‌افزار مربوطه توضیحاتی ارائه کرد.

منبع: حج و زیارت

برچسب ها: حج تمتع ، حج عمره
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