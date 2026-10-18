باشگاه خبرنگاران جوان - عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: بعدازظهر امروز یکی از دانشجویان ترم پنجم رشته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، اهل شهرستان رزن، پس از ترک خوابگاه دباغ واقع در محوطه دانشگاه در ساعات اولیه صبح، در ساعت اعلام‌شده توسط اورژانس ۱۱۵ از یکی از محلات همدان به بیمارستان فرشچیان منتقل شد که متاسفانه فوت کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، بازپرس ویژه قتل به همراه گروهی از مأموران پلیس آگاهی و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و بررسی‌های جامع در این خصوص انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان تصریح کرد: قرائن اولیه حاکی از احتمال اقدام به خودکشی است و تحقیقات تکمیلی برای بررسی همه ابعاد موضوع با صدور دستورات قضایی در حال انجام است.

این مسئول اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی پس از روشن شدن ابعاد حادثه و تکمیل بررسی‌های قضایی اعلام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری همدان