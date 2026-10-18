باشگاه خبرنگاران جوان - پویا معارفی گفت: به منظور حراست از محموله‌های نفتکش‌های جاده‌پیما، یک مرکز «مدیریت ناوگان» در شرکت ملی پخش تشکیل خواهد شد تا در ادامه با نصب سیستم های هوشمند، وضعیت محموله‌های نفتکش‌ها پایش و بررسی شوند.



وی تأکید کرد: مناقصه تجهیز ۱۷ هزار تانکر نفتی به این سامانه در سطح کشور به زودی برگزار خواهد شد تا فاز نخست این طرح وارد مرحله اجرائی شود.



مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی با اشاره به فرآیند پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی از طریق نصب و راه‌اندازی سیستم‌های میترینگ در تأسیسات پایین‌دستی نفت گفت: طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی در سه فاز تعریف شده است که در قالب اجرای این طرح، مراکز مانیتورینگ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکمیل و به‌روزرسانی می‌شوند.



معارفی با اشاره به تحول سیستم پایش و نظارت توزیع فرآورده‌های نفتی گفت: تا پیش از تجهیز تأسیسات به سیستم‌های هوشمند، اندازه‌گیری به صورت مکانیکی و بواسطه عوامل انسانی انجام می‌شد؛ اما امروزه سیستم‌های قدیمی میترینگ در حال به‌روزرسانی بوده و مدل‌های امروزی فرآیندی برخط و متمرکز دارند.



وی با تأکید بر رقابت صنعت میترینگ با کشورهای حاشیه خلیج فارس بیان کرد: هم‌اکنون این صنعت، خود را با تکنولوژی‌های روز دنیا هماهنگ می‌کند و می‌توان به جرات گفت که صنعت مهندسی میترینگ کشورمان در منطقه و در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، وضعیتی مطلوب و قابل دفاع دارد.

منبع: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران