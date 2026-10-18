رزمایش آبی – خاکی جمعیت هلال احمر گیلان و هیئت نجات غریق منطقه آزاد انزلی امروز همزمان با اختتامیه طرح ساماندهی سواحل شمال کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اختتامیه طرح ساماندهی سواحل شمال کشور، امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) به میزبانی استان گیلان در سالن ابتهاج سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی یکی از برنامه‌های این اختتامیه بود که با همکاری جمعیت هلال احمر استان گیلان و هیئت نجات غریق منطقه آزاد بندر انزلی برگزار شد.

مطابق آنچه در این آیین مطرح شد؛ آمار جانباختگان سواحل گیلان از ۲۹ نفر در سال گذشته به ۳ نفر در سال ۱۴۰۵ و این آمار در استان مازندران از ۵۵ نفر به حدود ۳۳ نفر کاهش یافته است.

هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان نیز در آیین اختتامیه طرح ساماندهی سواحل شمال کشور با اشاره به روند آماری دو دهه اخیر، از کاهش چشمگیر و معنادار آمار غریق در نوار ساحلی گیلان خبر داد و گفت: این دستاورد، گواهی روشن بر ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، توسعه پایگاه‌های امداد و نجات ساحلی و هم‌افزایی بی‌نظیر مدیریت بحران استان است که بستر سفری امن و خاطره‌انگیز را در نگین سرسبز شمال کشور فراهم ساخته است.

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

رزمایش آبی – خاکی نیرو‌های امدادی در منطقه آزاد انزلی + تصاویر

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان

برچسب ها: نیرو های امدادی ، هلال احمر ، نجات عریق
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