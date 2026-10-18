باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند.

او در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات مواضع غیرنظامی در صنعا و استان‌های حدیده، تعز، عمران، حجه، صعده، جوف، ضالع و مأرب را هدف قرار داده‌اند.

به گفته سریع، در پی این حملات بیش از ۳۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند.

وی افزود از زمان آغاز دور کنونی تشدید تنش‌ها، شمار حملات موشکی و هوایی عربستان به ۲ هزار و ۶۵۲ مورد رسیده است.

عصر امروز رسانه‌های یمن گزارش دادند که در حمله هوایی عربستان به یک خانه در استان صعده در شمال یمن، دست‌کم ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

منبع: الجزیره