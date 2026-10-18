انصارالله می‌گوید عربستان طی یک روز گذشته بیش از صد حمله هوایی علیه یمن انجام داده که در پی آن بیش از ۳۰ نفر به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند.

او در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات مواضع غیرنظامی در صنعا و استان‌های حدیده، تعز، عمران، حجه، صعده، جوف، ضالع و مأرب را هدف قرار داده‌اند.

به گفته سریع، در پی این حملات بیش از ۳۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند.

وی افزود از زمان آغاز دور کنونی تشدید تنش‌ها، شمار حملات موشکی و هوایی عربستان به ۲ هزار و ۶۵۲ مورد رسیده است.

عصر امروز رسانه‌های یمن گزارش دادند که در حمله هوایی عربستان به یک خانه در استان صعده در شمال یمن، دست‌کم ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله هوایی ، عربستان
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