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پیامک‌های جعلی راه نفوذ کلاهبرداران به تلفن همراه و حساب بانکی + فیلم

کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های جعلی درباره سهام عدالت، مرسولات پستی و خدمات رسمی، کاربران را به نصب برنامه‌های آلوده یا ورود اطلاعات بانکی ترغیب می‌کنند و از این طریق زمینه سرقت را فراهم می‌سازند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در برخی روش‌های کلاهبرداری، پیامکی با پیوندی به‌ظاهر معتبر برای کاربران ارسال می‌شود که پس از کلیک روی آن، فرد به صفحه‌ای جعلی هدایت شده یا به نصب برنامه‌ای با فرمت APK ترغیب می‌شود. این برنامه‌ها ممکن است دسترسی‌های گسترده‌ای به تلفن همراه ایجاد کنند و اطلاعات حساس کاربران را در اختیار مجرمان قرار دهند. گزارش‌هایی از برداشت مبالغ قابل‌توجه از حساب قربانیان پس از واردکردن اطلاعات کارت بانکی در صفحات جعلی منتشر شده است.
 
پلیس فتا توصیه می‌کند کاربران از بازکردن لینک‌های ناشناس و نصب برنامه‌های ارسال‌شده از منابع نامعتبر خودداری کنند و برای دریافت خدمات بانکی یا مشاهده ابلاغیه‌های قضایی، تنها به مسیر‌های رسمی مراجعه کنند. همچنین بررسی بخش «نشست‌های فعال» در پیام‌رسان‌ها و حذف دستگاه‌های ناشناس می‌تواند به افزایش امنیت حساب‌ها کمک کند.
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