سخنگوی کرملین می‌گوید هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور روسیه شخصا در نشست گروه بیست که اواخر آذر در میامی برگزار می‌شود، شرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در حاشیه نشست گروه بیست مطرح شده، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه می‌گوید هنوز تصمیمی درباره حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در این نشست گرفته نشده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر گفته بود که مایل است همتای روس خود را در نشست گروه ۲۰ در میامی ببیند، اما نمی‌داند که پوتین در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر.

همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز گذشته گفته بود که ممکن است مذاکرات سه‌جانبه‌ای با حضور اوکراین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ برگزار شود

شایان ذکر است که این نشست قرار است روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر (۲۳ و ۲۴ آذر) در میامی برگزار شود.

منبع: تاس

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، گروه بیست ، دیمیتری پسکوف
خبرهای مرتبط
انتقاد زلنسکی درباره محدودیت‌های استارلینک و احتمال هم‌پیمانی واشنگتن و مسکو
لاوروف: توافق صلح اوکراین به معنای پایان حکومت زلنسکی است
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
تأکید شورای دفاع ملی مصر بر حمایت از عربستان
پلیس ایتالیا در دومین روز ناآرامی‌ها با معترضان درگیر شد
سفر مکرون به کویت در بحبوجه ناآرامی‌ها در فرانسه
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
شهادت ۹ نفر در حمله هوایی عربستان به شمال یمن
حماس خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای خارج کردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار غزه شد
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
آخرین اخبار
کرملین: هنوز تصمیمی برای حضور پوتین در اجلاس گروه ۲۰ گرفته نشده است
انصارالله از شهادت و جراحت بیش از ۳۰ یمنی در حملات عربستان خبر داد
مکرون: غارتگران تاوان جنایات خود را خواهند پرداخت
پلیس ایتالیا در دومین روز ناآرامی‌ها با معترضان درگیر شد
چهار نظامی کانادایی در آتش‌سوزی یک پایگاه نظامی کشته شدند
لاوروف: توافق صلح اوکراین به معنای پایان حکومت زلنسکی است
ازسرگیری درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در فرانسه
محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او به کمترین میزان رسید
شهادت ۹ نفر در حمله هوایی عربستان به شمال یمن
پارلمان مصر بررسی حمایت نظامی از عربستان را به تعویق انداخت
انتقاد زلنسکی درباره محدودیت‌های استارلینک و احتمال هم‌پیمانی واشنگتن و مسکو
نخست وزیر آلبانی درخواست معترضان این کشور برای کناره‌گیری را رد کرد
ترامپ خواستار بستن مرز‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های اخیر شد
تأکید شورای دفاع ملی مصر بر حمایت از عربستان
اتحادیه اروپا خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کرد
لاوروف: برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس تلاش می‌کنیم
حملات عربستان به منزل مسکونی در صعده یمن
حماس خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای خارج کردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار غزه شد
بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسه
خاکسپاری پیکر‌های ۷۵ فلسطینی خارج‌شده از زیر آوار در غزه
پارلمان مصر برای بررسی کمک نظامی به عربستان نشست اضطراری برگزار می‌کند
کره جنوبی بر تداوم تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی تأکید کرد
دست‌کم ۷ نفر در انفجار و آتش‌سوزی پایگاه نظامی کانادا کشته شده‌اند
فرماندار کالیفرنیا: کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باید مشروط شود
آسوشیتدپرس: اقدام کنگره آمریکا به تعلیق تحریم‌های روسیه به تعویق افتاد
سفر مکرون به کویت در بحبوجه ناآرامی‌ها در فرانسه
مسکو: اروپا پس از کنار گذاشتن گاز روسیه، چهار برابر بیشتر هزینه می‌پردازد
نواک: صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا ۱۵ تا ۲۰ روز پس از امضای قرارداد‌ها آغاز می‌شود
لاوروف با محوریت کاهش تنش‌های منطقه‌ای به بحرین و ایران سفر می‌کند
لیتوانی پس از شناسایی یک شیء پرنده ناشناس از ساکنان خواست به پناهگاه‌ها بروند