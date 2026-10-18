باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در حاشیه نشست گروه بیست مطرح شده، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه می‌گوید هنوز تصمیمی درباره حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در این نشست گرفته نشده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر گفته بود که مایل است همتای روس خود را در نشست گروه ۲۰ در میامی ببیند، اما نمی‌داند که پوتین در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر.

همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز گذشته گفته بود که ممکن است مذاکرات سه‌جانبه‌ای با حضور اوکراین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ برگزار شود

شایان ذکر است که این نشست قرار است روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر (۲۳ و ۲۴ آذر) در میامی برگزار شود.

منبع: تاس