رسانه‌های عبری می‌گویند پروازی از تل‌آویو به وین پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری، به بلغارستان تغییر مسیر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری می‌گویند یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتریش‌ایرلاینز» که از تل‌آویو عازم وین بود، پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری به بلغارستان تغییر مسیر داد.

بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های اتریشی تماسی از وین دریافت کردند که در آن درباره وجود شیئی مشکوک در این هواپیما هشدار داده شده بود.

این هواپیما شامگاه یکشنبه فرودگاه بن‌گوریون را ترک کرده بود و اکنون در صوفیه، پایتخت بلغارستان در حال بازرسی است.

پیش از این و در سه‌شنبه هفته گذشته، یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی دلتا که از نیویورک به تل‌آویو پرواز کرده بود، پس از فرود در فرودگاه بن‌گوریون به‌دنبال دریافت گزارشی ناشناس درباره وجود وسیله‌ای مشکوک، تخلیه و بازرسی شد. پس از بررسی‌ها، مقامات اعلام کردند تهدیدی وجود نداشته است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: بمب گذاری ، تل آویو ، هواپیما
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