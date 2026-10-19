باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۳ دیدار امروز بسته می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم پرسپولیس به مصاف تیم مس شهربابک می‌رود و تیم استقلال هم از گل گهر سیرجان در ورزشگاه شهدای قدس پذیرایی می‌کند.

پرسپولیس - مس شهر بابک/ دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال پرسپولیس در بازی معوقه هفته هفتم با تساوی برابر تیم خیبر خرم آباد ۲ امتیاز باارزش را از دست داد و این تیم نتوانست فاصله امتیازی خود را با تیم‌های تراکتور و استقلال در صدر جدول بیشتر کند.

شاگردان مهدی تارتار نیاز مبرم به ۳ امتیاز بازی امروز دارند تا صدرنشینی خود را تثبیت کنند و علاوه بر این، امتیازات از دست رفته هفته گذشته را جبران کنند.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد سرخپوشان پایتخت کار آسانی برابر مس شهر بابک دارند، اما شاگردان تارتار به خوبی می‌دانند که اگر حریف خود را دستکم بگیرند با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

در آن طرف، تیم مس شهر بابک که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده است در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و در ۸ بازی، ۵ مساوی و ۳ باخت به دست آورده و با تنها ۵ امتیاز، در قعر جدول حضور دارد.

تیم مس شهر بابک تاکنون بردی در لیگ برتر کسب نکرده است. این تیم با حمایت هواداران خود می‌خواهد با بردن پرسپولیس شگفتی خلق کند و نخستین برد خود را در لیگ برتر جشن بگیرد.

خط دفاعی نارنجی‌پوشان عملکرد ضعیفی داشته و آنها با دریافت ۱۲ گل در ۸ بازی، یکی از ضعیف‌ترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار دارند. از سوی دیگر پرسپولیس با ۱۵ گل‌زده، خطرناک‌ترین تیم لیگ در فاز هجومی است و اگر مهاجمان سرخ‌پوش روی فرم باشند، مدافعان میزبان روز سختی در پیش خواهند داشت.

قاسم شهبا به خوبی می‌داند که جایگاهش روی نیمکت مس هم در خطر است و اگر تیمش از این مسابقه خانگی، دست خالی بیرون آید، احتمال برکناری او بالا خواهد رفت؛ بنابراین نارنجی‌پوشان هر چه در توان دارند مقابل پرسپولیس به نمایش خواهند گذاشت تا هرطور که شده، از این بازی امتیاز بگیرند.

این دیدار نخستین تقابل تاریخ ۲ تیم است و پیش از این هیچ مسابقه‌ای بین پرسپولیس و مس شهربابک برگزار نشده است.

استقلال- گل گهر سیرجان/ دوشنبه ساعت ۱۷:۴۵

تیم استقلال در لیگ نخبگان آسیا عملکرد درخشانی داشته است و این تیم با بردن الغرافه قطر به دومین برد متوالی خود در این رقابت‌ها دست یافت.

آبی پوشان پایتخت با این برد با روحیه بالا به مصاف تیم گل گهر سیرجان می‌روند تا با حمایت هواداران خود بتوانند ۳ امتیاز بازی خانگی را از آن خود کنند و در صورت لغزش پرسپولیس به صدر جدول صعود کنند.

استقلال با درخشش یاسر آسانی حال خوبی در آسیا دارد و امروز می‌خواهد با برد برابر گل‌گهر، در لیگ هم مدعی اصلی باشد.

در آن طرف، تیم گل گهر برخلاف استقلال، با شکست مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا شرایط خوبی ندارد؛ به‌خصوص اینکه مسافت زیادی را برای رفت و برگشت به عمان برای بازی با المحرق طی کرده بودند.

این بازی تقابل‌های جالبی دارد؛ رحمتی که سال‌ها درون دروازه استقلال ایستاد، می‌خواهد جلوی تیم سابق خود را بگیرد و وضعیت گل‌گهر را در لیگ بهتر کند. امید عالیشاه و سیامک نعمتی که سال‌ها با پیراهن پرسپولیس مقابل استقلال بازی کرده‌اند، امروز با پیراهن گل‌گهر برابر رقیب دیرینه قرار می‌گیرند.

فجرشهید سپاسی - پیکان/ دوشنبه ساعت ۱۶:۴۵

تیم‌های فوتبال فجر شهید سپاسی و پیکان در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در همسایگی هم به سر می‌برند و رقابت آنها دیدنی خواهد بود.

فجری‌ها پس از برکناری رسول خطیبی، به سراغ مهدی رجب‌زاده رفتند و هفته گذشته موفق شدند با شکست آلومینیوم موقتاً از بحران خارج شوند. شاگردان رجب‌زاده با ۱۰ امتیاز در رده هشتم قرار دارند.

در آن طرف، پیکانی‌ها هفته گذشته با وجود نمایش خوب مقابل شمس آذر قزوین، دو امتیاز در تهران از دست دادند و با ۹ امتیاز در جایگاه نهم ایستاده‌اند. ساکت الهامی که به گفته خودش آدم سابق نیست، می‌خواهد توانایی‌های خودش را ثابت کند؛ به شرط اینکه دچار حواشی نشود. مانند دیدار با شمس آذر که به صورت بازیکن خودش سیلی زد، اما مدعی شد فقط خواسته به او خسته نباشید بگوید!

برنامه کامل دیدار‌های فردا به همراهی اسامی داوران به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵

* مس شهر بابک - پرسپولیس، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدای مس شهر بابک

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: دانیال باشنده، اسماعیل احمدی و شبیر بهروزی ناظر: حیدر شکور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: حامد سیری

* فجر سپاسی شیراز - پیکان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه پارس شیراز

داور: احسان اکبری کمک‌ها: محمدصالح عرب‌آبادی، میلاد لطفی و حسین گنج‌خانی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: علی احمدی

* استقلال - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۷:۴۵، ورزشگاه شهدای شهر قدس

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حسین مرادی و مهرداد خسروی ناظر: علی‌اصغر مومنی داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی